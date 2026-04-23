Putin abia s-a abținut să nu râdă când a explicat rușilor restricțiile la internet

Putin a explicat restricțiile de acces la internet ca fiind o acțiune operațională. FOTO: Hepta

Vladimir Putin le-a transmis rușilor că nu ar trebui să se aștepte ca întreruperile de internet din Rusia să se termine prea curând, potrivit dialog.ua. Vladimir Putin, a comentat public pentru prima dată despre întreruperile regulate ale internetului din marile orașe rusești, sugerând că rușii nu ar trebui să se aștepte ca situația să se îmbunătățească.

Făcând declarații la o întâlnire online cu membrii guvernului rus, transmisă la televiziunea rusă, Putin a explicat restricțiile de acces la internet ca fiind o acțiune operațională „pentru prevenirea atacurilor teroriste” și a precizat că „securitatea va fi o prioritate”.

„Desigur, dacă aceasta are legătură cu activitatea operațională de prevenire a atacurilor teroriste — și știm că, din păcate, uneori trecem cu vederea astfel de atacuri — și, bineînțeles, prioritatea va fi întotdeauna asigurarea siguranței oamenilor, a copiilor noștri, a celor dragi — a fiecărui cetățean al Rusiei”, a spus Vladimir Putin.

Publicația citată scrie că liderul de la Kremlin abia s-a abținut să nu râdă când a vorbit despre restricțiile la internet aplicate rușilor. Camera de transmisie ar fi încetat să-l mai arate în prim-plan pe Putin, trecând la un cadru larg cu restul participanților la întâlnire.

Între timp, deputatul Dumei de Stat, Dmitri Gusev, citat de presa rusă, a propus furnizarea de internet în Rusia “pe bază de cupoane”. Dacă numărul de telefon este conectat la un cont Gosuslugi verificat, internetul va funcționa fără probleme. Dacă nu, accesul poate fi restricționat.

Gosuslugi este platforma digitală oficială a statului rus, prin care cetățenii pot accesa diverse servicii publice, de la documente și plăți până la depunerea de cereri administrative. Un cont verificat pe această platformă confirmă identitatea utilizatorului în baza datelor oficiale.

?? Putin erklärt Ruzzen Internet: „Es wird nur gesperrt, um euch zu schützen! ?️ Wann? Sagen wir nicht. Warum? Steht in meiner roten Mappe.“



Süß, wie er über Technik redet, während er wahrscheinlich noch versucht, herauszufinden, ob man WLAN mit dem Löffel essen kann. ? ?… pic.twitter.com/13M40gLPGv — DBerber ?? (@BerberDoris) April 23, 2026