S-a dat drept taximetrist și a dus o tânără acasă. Ce a făcut bărbatul când a ajuns la locuința ei

După o noapte de ieșit cu prietenii, o tânăra a luat o mașină parcată într-o parcare pentru taxi-uri din apropierea clubului. În scurt timp, femeia a realizat că bărbatul care o conducea spre casă nu era nicidecum taximetrist.

Sophie Nagappa a avut parte de o experiență înfricoșătoare după o seară petrecută alături de sora ei și de un prieten în Falmouth, Cornwall, potrivit spynews.ro.

Cele două tinere au luat o mașină dintr-o parcare destinată taxi-urilor. Ce-i drept, mașina nu era marcată, dar nu este ceva neobișnuit, mai ales că mașinile Uber nu au scris pe ele.

Imediat ce bărbatul a început să conducă, tinerele și-au dat seama că se întâmplă ceva rău. Sophie care studiază fotografia la Universitatea din Bristol a povestit că în timp ce ele vorbeau despre a merge la o petrecere, falsul taximetrist a încercat să intervină în conversația lor pentru a obține o invitație.

“Am decis să mergem acasă și el ne spunea că va veni cu noi acasă. A parcat lângă casa noastră și i-am spus surorii mele să fugim”, povestește tânăra.

Fetele au reușit să intre în casă înainte ca șoferul să le urmeze și să le bată la ușă. Dintr-o dată, surorile s-au trezit că le intră flăcări pe sub ușa de la intrare. Bărbatul dăduse foc la preșul de la intrare în casă.

“A fost oribil. Am luat repede apă și am stins focul. Am avut noroc că nu am urcat la etaj și am văzut focul la timp. Totul a fost înspăimântător și neașteptat. Dacă eram singură în mașină, cred că totul putea să fie mult mai rău”, a spus Sophie.