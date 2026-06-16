S-a plimbat cu o caricatură a lui Stalin și Putin în fața ambasadei ruse din Berlin. 3 zile mai târziu, a fost asasinat într-o parcare

Artistul disident rus a realizat o caricatură cu Stalin ținându-l pe Putin în brațe. Foto: Profimedia Images

Un artist disident rus, cunoscut pentru caricaturile sale la adresa lui Vladimir Putin, a fost împușcat mortal în estul Poloniei, au anunțat marți autoritățile locale. Artistul Semion Skrepețki, al cărui nume real era Robert Kuzovkov, a fost asasinat luni într-o parcare din orașul polonez Biala Podlaska, situat la circa 30 de kilometri de granița cu Belarusul, informează The Moscow Times.

Procurorii polonezi spun că artistul grafician rus a fost împușcat de mai multe ori de la mică distanță de către asasinii săi.

Doi cetățeni din Belarus au fost reținuți „în cadrul unei operațiuni extinse a poliției”, în apropierea consulatului belarus din Biala Podlaska.

Poliția poloneză nu i-a acuzat încă de nimic pe cei doi belaruși și a precizat că ancheta legată de asasinarea lui Skrepețki este încă în desfășurare.

Skrepețki a emigrat în Polonia în 2021, pentru a scăpa de persecuțiile politice la care era supus în Rusia. Artistul se specializase în satiră politică, iar în caricaturile sale apăreau regulat Vladimir Putin, Iosif Stalin, președintele belarus Aleksandr Lukașenko, sau liderul cecen Ramzan Kadîrov și inclusiv fostul disident rus Alexei Navalnîi.

Cu trei zile înainte de a fi asasinat, Skrepețki a pichetat ambasada rusă din Berlin, unde a afișat și o caricatură care-l prezenta pe Stalin ținându-l pe Putin în brațe. Cu câteva ore înainte de moartea sa, artistul a scris pe contul său de Telegram că primise amenințări cu moartea.

În același timp, profilul lui Skrepețki apărea și pe Mirotvoreț, o bază de date neoficială ucraineană în care sunt prezentați „inamicii Ucrainei”. Imediat după moartea sa, poza sa de profil de pe această bază de date a fost actualizată cu mesajul „Lichidate”, redactat cu caractere roșii, sub forma unei ștampile.