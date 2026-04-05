Sacii de gunoi sunt raționalizați într-o țară asiatică, în plină criză a petrolului: “Nu vor fi probleme mai mult de un an”

În Seul, vânzările zilnice de pungi au crescut de cinci ori la sfârșitul lunii martie. FOTO: Hepta

În perioade de criză, mulți fac stocuri de conserve, alimente sau apă îmbuteliată. Coreenii, însă, s-au grăbit să cumpere saci de gunoi. Mai multe magazine de au fost nevoite să aplice raționalizarea achiziției pungilor de plastic de la sfârșitul lunii martie, deoarece războiul din Orientul Mijlociu și impactul său asupra pieței petrolului ridică temeri privind o penurie, potrivit lefigaro.fr.

În Seul, vânzările zilnice de pungi au crescut de cinci ori la sfârșitul lunii martie, potrivit administrației orașului. Unii comercianți cu amănuntul au înregistrat, de asemenea, creșteri impresionante ale vânzărilor de pungi de gunoi în țară în ultima săptămână a lunii martie, potrivit Korea Joonang Daily: +214% la 7-Eleven față de anul precedent, +252,4% la CU și +266,5% la Emart.

Saci aprobați de autorități

Teama de penurie vine în contextul unui sistem unic de gestionare a deșeurilor în Coreea de Sud. Doar sacii aprobați de autorități pot fi folosiți pentru deșeurile menajere, sub sancțiunea unei amenzi usturătoare, explică agenția de știri Yonhap. Taxa de colectare se percepe în momentul achiziției, în funcție de volumul sacului.

Prin urmare, sacii de gunoi sunt „diferiți de produsele obișnuite, deoarece sediul central nu le poate cumpăra în vrac pentru a fi distribuite francizaților”, a declarat lanțul CU pentru Korea Joonang Daily. „Proprietarii de magazine trebuie să își cumpere proviziile direct de la autorități”, oferind companiilor puțină vizibilitate asupra nivelurilor stocurilor disponibile.

Aprovizionare pentru patru luni la Seul

Cu toate acestea, guvernul a respins orice risc de penurie. „Nu este nevoie să vă faceți griji cu privire la aprovizionarea cu saci de gunoi standard”, a liniștit ministrul Energiei, Kim Sung-whan, publicul pe rețelele de socializare pe 30 martie. El a garantat că țara are „capacitate suficientă de a utiliza materii prime reciclate” și a asigurat că „nu vor exista probleme de aprovizionare mai mult de un an”.

„Nu vă veți afla niciodată în situația în care sunteți obligați să vă depozitați deșeurile acasă”, a subliniat ministrul, precizând că, în caz de penurie, guvernul va autoriza utilizarea pungilor de plastic standard pentru eliminarea gunoiului. Guvernul Metropolitan din Seul a indicat, de asemenea, că a asigurat o rezervă de saci de gunoi pentru patru luni. Potrivit autorităților, penuriile de stoc observate în magazine se datorează, prin urmare, mai degrabă cumpărăturilor de panică decât unei penurii reale.