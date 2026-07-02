Salvarea miraculoasă. Un bărbat a supraviețuit opt zile sub dărâmături după cutremurele devastatoare din Venezuela

Gil Flores a rămas blocat în cabina sa de pază, sub clădirea în care lucra în Catia La Mar, La Guaira. Sursa foto: Profimedia Images

Miracol în Venezuela. Salvatorii au scos de sub dărâmăturile unei clădiri cu nouă etaje din oraşul Catia La Mar un bărbat, în urma unei intervenții considerată "miraculoasă", la opt zile după cutremurele devastatoare care au lovit țara. El a fost găsit de o echipă de pompieri din Chile, iar intervenţia acestora a durat aproape 70 de ore, relatează CNN. "A rezistat ca un erou", a declarat soţia supravieţuitorului, menţionând că ea şi cei doi copii ai lor îl așteaptă acasă.

În vârstă de 44 de ani, Hernán Alberto Gil Flores se afla blocat sub aproape 9 metri de moloz provenit din parcarea prăbușită a unui centru comercial din Catia La Mar, o zonă de coastă din statul La Guaira (nord), aproape în întregime distrusă în urma catastrofei naturale din 24 iunie. El a fost salvat joi, în urma unei operațiuni extrem de dificile, desfășurate pe parcursul mai multor zile, de către echipe de salvare locale și internaționale.

Potrivit pompierilor din Chile, care au participat la operațiunea de salvare, Gil Flores se află "în stare bună" după ce a fost scos de sub ruinele clădirii prăbușite, la opt zile de la cele două cutremure care au zguduit Venezuela.

"Acum a fost transferat la o unitate medicală”, au transmis pompierii chilieni într-o postare pe platforma X, precizând că operațiunea de salvare a durat aproximativ 70 de ore.

Llevamos 28 horas tratando de rescatar de los escombros a Hernán Alberto Gil Flores, de 44 años, quien permanece atrapado en el centro comercial Galerías Playa Grande.



Equipos de varios países nos están ayudando a lograrlo, ya que la complejidad de la estructura, su… pic.twitter.com/FHCnHreY9u — Nayib Bukele (@nayibbukele) June 30, 2026

Cu puțin timp înainte ca bărbatul să fie scos dintre dărâmături, soția sa, Gusbimar Gonzales, a declarat pentru CNN că a trăit "zile de o mare suferință", convinsă că acesta și-a pierdut viața în urma cutremurelor.

Ulterior, aceasta a făcut următoarele mărturii emoţionante: "Dar, când am aflat că este în viață, am văzut o rază de speranță. A rezistat ca un erou". Femeia a adăugat că, acasă, soţul ei este aşteptat de cei doi copii ai lor.

Înregistrările video surprind momentul în care salvatorii au reușit să îl vadă pentru prima dată pe Gil Flores, miercuri, cu ajutorul unei camere de căutare introduse în subsolul prăbușit al clădirii.

Bărbatul, care lucra ca agent de securitate la centrul comercial, putea fi văzut făcând semne cu degetele printr-o mică deschizătură dintre straturile de beton gros și moloz, în filmarea publicată de Departamentul de Pompieri din Chile.

Echipele de intervenție au precizat că au reușit să comunice cu Gil Flores și i-au furnizat apă, hrană și medicamente. Lichidele i-au fost administrate prin intermediul unui furtun și al unei seringi, au mai scris jurnaliştii de laCNN.

O altă înregistrare video, publicată joi, îl arată pe Gil Flores ieșind parțial dintre dărâmături, cu capul și umerii la vedere. Bărbatul poartă o mască de protecție și are un ochi puternic înroșit.