Sanae Takaichi devine prima femeie prim-ministru din istoria Japoniei. Schimbare fără precedent într-o țară dominată de bărbați

Takaichi preia conducerea Japoniei într-un context economic dificil, marcat de inflație record, scăderea puterii de cumpărare și tensiuni politice interne. Foto: Hepta

Politiciana conservatoare Sanae Takaichi a fost aleasă, marți, de Parlamentul Japoniei, în funcția de prim-ministru, devenind prima femeie din istoria țării care preia conducerea guvernului. Momentul este considerat unul istoric pentru o societate tradițională, unde politica și mediul corporatist sunt dominate de bărbați, în special de generațiile mai în vârstă.

Potrivit CNN, Takaichi preia conducerea Japoniei într-un context economic dificil, marcat de inflație record, scăderea puterii de cumpărare și tensiuni politice interne, cu doar câteva zile înaintea vizitei președintelui american Donald Trump la Tokyo.

Drumul către funcția de premier nu a fost ușor

Aceasta este cunoscută pentru viziunile sale ultraconservatoare, care au generat neliniște chiar și printre membrii moderați ai propriului partid. Ea a declarat că dorește revizuirea Constituției pacifiste a Japoniei, vizitează regulat un templu controversat unde sunt onorați inclusiv criminali de război din Al Doilea Război Mondial și se opune căsătoriilor între persoane de același sex și inițiativelor pentru ca soții să poată avea nume de familie diferite.

În plan extern, pozițiile sale dure față de China ar putea complica relațiile regionale, iar pe plan intern, propunerile economice – creșterea cheltuielilor publice și reducerea taxelor – sunt privite cu scepticism, într-un moment în care Japonia se confruntă cu costuri de trai tot mai mari.

Takaichi a fost aleasă lider al Partidului Liberal Democrat (LDP) – o formațiune conservatoare aflată la putere de decenii – în octombrie, în urma unei competiții interne în care i-a învins pe candidații moderați. Alegerea sa marchează o virare către dreapta a partidului, afectat recent de scandaluri politice și pierderi electorale majore.

Supranumită ”Daomna de Fier a Japoniei”

Totuși, drumul său către funcția de premier nu a fost simplu. După ce LDP și-a pierdut majoritatea parlamentară și partenerul de coaliție Komeito, Takaichi a fost nevoită să încheie o alianță neașteptată cu partidul de opoziție Nippon Ishin (Partidul Inovației din Japonia), care îi împărtășește o parte dintre viziunile conservatoare – inclusiv cele privind migrația și reforma sistemului politic.

Printre primele sale provocări se numără inflația alimentară – prețul orezului, aliment de bază în Japonia, aproape s-a dublat față de anul trecut – dar și declinul natalității, îmbătrânirea populației și lipsa forței de muncă. În același timp, există o rezistență tot mai mare față de imigrația masivă, pe care guvernele anterioare au încercat să o promoveze pentru a acoperi deficitul de lucrători.

În plus, Takaichi trebuie să refacă încrederea publică în partidul său, grav afectat de un scandal de corupție și de pierderea majorității în parlament.

Deși este văzută ca o figură de forță – fiind deja supranumită „Doamna de Fier a Japoniei” – succesul ei va depinde de capacitatea de a livra rezultate rapide într-o țară care a avut patru premieri în ultimii cinci ani.