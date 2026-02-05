Scandal de proporții în Bulgaria după apariția pe site-uri pentru adulți a unor înregistrări cu cliente ale saloanelor de înfrumuseţare

Un oficial a spus că există peste 100 de fişiere video conţinând imagini din saloane. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Bulgaria este zguduită de un scandal de proporţii. Şi asta după ce mai multe înregistrări cu cliente ale unor saloane de înfrumusețare au apărut pe site-uri pornografice. Parchetul din Burgas a deschis o anchetă şi a efectuat numeroase percheziţii în urma unor plângeri formulate de femei care au descoperit pe platforme cu conținut pentru adulți imagini cu ele, filmate fără știrea lor, după ce au beneficiat de diferite servicii în unele saloane de înfrumusețare, a relatat AFP, conform news.ro. Există zeci de victime, printre care se numără şi o minoră, iar anchetatorii au precizat că au reuşit să întrerupă difuzarea şi accesul la peste 100 de videoclipuri care au imagini din saloane.

Ancheta vizează deţinerea şi difuzarea de material pornografic şi priveşte două dintre cele mai populare saloane de înfrumuseţare din Burgas, a declarat miercuri AFP procurorul acestui oraş din estul Bulgariei, Ştelian Dimitrov.

Oficialul a mai precizat că percheziţii şi confiscări au fost efectuate la mai multe adrese, unde "dispozitive tehnice legate de activitatea infracţională au fost identificate".

Potrivit avocatului Rosen Diev, care reprezintă aproximativ 20 de victime – inclusiv o minoră şi o fată –, ar putea fi vorba despre sute de victime. Apărătorul a mai subliniat că imaginile cu femei goale erau postate pe Telegram şi pe peste zece site-uri pornografice cu acces plătit.

Procurorul Stelian Dimitrov a anunţat că "până în prezent, au fost întrerupte difuzarea şi accesul la peste 100 de fişiere video conţinând imagini din saloane".

El nu a spus unde se află serverele şi domeniile respective, dar a anunţat că autorităţile bulgare au solicitat ajutorul unor servicii partenere din străinătate.

Comisia bulgară de Protecţia Datelor Personale a anunţat, la rândul său, că "proceduri administrative au fost angajate, inclusiv inspecţii", în saloane de înfrumuseţare în întreaga ţară.

Reprezentanţii din cadrul Comisiei bulgare de Protecţia Datelor Personale au mai transmis într-un comunicat că în imaginile difuzate nu apar feţele persoanelor filmate.

Parchetul din Kazanlak (centru) a anunţat că a deschis, la rândul său, o anchetă în urma unor declaraţii de presă ale unor femei care denunţau acelaşi procedeu. El a ordonat inspecţii în saloanele din oraş pentru a stabili dacă au fost instalate camere de supraveghere video şi dacă imagini au fost difuzate online neautorizat.

Postul Nova TV relata miercuri că imagini provenind dintr-un cabinet de ginecologie din Sofia au fost postate online.

Ministerul Sănătăţii a anunţat într-un comunicat că ministrul Sănătăţii, Silvi Kirilov, a ordonat o inspecţie imediată a inspectoratului regional de sănătate de la Sofia şi că în cabinetul medicului a fost găsită o cameră video.