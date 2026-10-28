Scandal în Canada înaintea summitului cu UE: Liderul separatist amenință că va bloca acordurile comerciale. „Vom avea ultimul cuvânt”

Ottawa a respins o solicitare din septembrie a precedentului guvern din Quebec de a organiza o recepție în marja summitului. sursa foto: Getty

Disputa dintre guvernul separatist din Quebec și executivul federal canadian riscă să umbrească summitul UE-Canada de la Montreal, unde cele două părți urmăresc să încheie acorduri comerciale și de investiții într-un context tensionat de politica tarifară a lui Donald Trump. Premierul Quebecului acuză Ottawa că a exclus provincia de la negocieri și avertizează că va avea ultimul cuvânt în privința acordurilor care vizează domeniile aflate în competența sa, potrivit Politico.

Disputa a izbucnit marți dimineață, când ministrul Justiției din Quebec, Marie-Claude Sarrazin, a declarat într-un comunicat că Ottawa a refuzat cererea premierului Paul St-Pierre Plamondon de a lua cuvântul la summitul care începe joi.

St-Pierre Plamondon a scris pe X că decizia demonstrează o „lipsă gravă de respect”, adăugând că Ottawa ar prefera ca el să „servească cocktailuri cu creveți” la un eveniment, în loc să ia cuvântul.

De asemenea, Ottawa a respins o solicitare din septembrie a precedentului guvern din Quebec de a organiza o recepție în marja summitului, a precizat Sarrazin.

Replica lui Mark Carney, despre acuzațiile liderului separatist

Premierul canadian Mark Carney a replicat că St-Pierre Plamondon a refuzat el însuși o invitație la cina de joi seară organizată în cadrul summitului. „Este decizia lui să lase din nou un scaun gol”, le-a declarat Carney reporterilor, în franceză.

Disputa riscă să umbrească o reuniune internațională pe care Carney, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, António Costa, au prezentat-o drept un moment de cotitură în relațiile reciproce, pe fondul tarifelor vamale agresive impuse de președintele SUA, Donald Trump, și al disprețului acestuia față de consensul occidental de după război.

Primele versiuni ale declarației comune includ un acord privind comerțul digital și un pact care ar permite Băncii Europene de Investiții să finanțeze proiecte canadiene în domeniul mineralelor critice. Multe dintre aceste obiective țin de competența provinciilor, cum este cazul resurselor naturale.

„Premierul Carney ne-a spus: «Când nu ești la masă, ești în meniu»”, a afirmat Sarrazin în comunicat. „Guvernul federal a ales să împiedice Quebecul să aibă un cuvânt de spus pe propriul teritoriu.”

Indiferent de acordurile semnate la summit, „Quebecul este suveran în domeniile care țin de competențele sale, inclusiv pe plan internațional, așa că va avea ultimul cuvânt”, a avertizat Sarrazin.

Declarația sa a făcut trimitere la doctrina Gérin-Lajoie din 1965, un principiu al politicii externe a Quebecului potrivit căruia provincia își poate desfășura propriile relații internaționale în domeniile pe care Constituția Canadei le atribuie provinciilor. Comunicatul a amintit și că Quebecul a avut un loc la masa negocierilor pentru Acordul economic și comercial cuprinzător (CETA) dintre UE și Canada, semnat în 2015, participând la peste 100 de reuniuni.

Yves-François Blanchet, liderul partidului separatist Bloc Québécois din parlamentul federal, a declarat, la rândul său, că i-a fost respinsă cererea de a participa la summit. „Ești invitat să vii, dar, mai presus de toate, să taci. Să nu vorbești”, le-a spus el reporterilor pe Dealul Parlamentului din Ottawa.

Felicitări transmise de Trump

Marți, la mijlocul dimineții, ora Ottawa, Trump l-a felicitat pe St-Pierre Plamondon pentru victoria electorală, la trei săptămâni după scrutinul propriu-zis din 5 octombrie. El a distribuit un articol cu titlul „Separatiștii câștigă alegerile provinciale din Quebec, într-o lovitură pentru Mark Carney”.

Trump și Carney sunt în conflict de la prăbușirea spectaculoasă a negocierilor comerciale dintre cele două țări, la sfârșitul lunii august, președintele american calificându-l pe liderul canadian drept „răutăcios”.

Între timp, premierul Quebecului susține ferm independența provinciei, într-un moment în care sprijinul pentru separarea de Canada a coborât la cel mai redus nivel din ultimele trei decenii, ajungând la 29% la începutul acestui an.

Carney a respins acuzațiile lui St-Pierre Plamondon privind excluderea Quebecului, afirmând că provincia a fost consultată în legătură cu summitul. „Am avut deja trei consultări cu delegația Quebecului privind acordul cu Uniunea Europeană”, a declarat el.

Ministrul Industriei, Mélanie Joly, a declarat că premierul Quebecului este „binevenit” la Montreal, dar a subliniat că summitul este o reuniune federală, iar geopolitica intră în responsabilitatea guvernului federal. „Având în vedere tot ce se întâmplă în lume, trebuie doar să ne asigurăm că putem ajunge la un acord cu Uniunea Europeană”, a spus ea. „Asta își doresc locuitorii Quebecului.”

În pofida disputei publice privind organizarea summitului, oficiali implicați în activitatea curentă au descris relația dintre diferitele niveluri de guvernare drept constructivă.

Hélène Drainville, delegata generală a Quebecului la Bruxelles, a declarat luni pentru Politico că oficialii federali și provinciali au înființat grupuri de lucru comune pentru a pune în aplicare rezultatele summitului.

Quebecul poartă, de asemenea, discuții cu Banca Europeană de Investiții și cu DG GROW, departamentul pentru industrie al Comisiei Europene, privind intrarea băncii pe piața canadiană, a precizat ea.

„În acest moment, toate semnalele sunt verzi”, a declarat Drainville. Ea a subliniat însă că provincia „trebuie să fie la masa negocierilor” dacă Ottawa și Bruxelles încheie acorduri în domeniile care țin de competențele Quebecului.