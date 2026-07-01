Scandal între grupările iraniene. Televiziunea a întrerupt un interviu al lui Ghalibaf, omul dorit de Trump la conducerea Iranului

Mohammed Bagher Ghalibaf este președintele parlamentului din Iran și negociatorul-șef în discuțiile cu SUA.

Televiziunea de stat iraniană a întrerupt, marți, un interviu înregistrat cu Mohammed Bagher Ghalibaf, influentul președinte al parlamentului Iranului și principalul negociator în tratativele cu SUA, suscitând criticile echipei sale, transmite AFP, citată de Agerpres. Mohammed Ghalibaf a fost cel pe care administrația Trump l-ar fi vrut instalat la conducerea Iranului, în locul regimului teocratic, conform unor informații din primele faze ale războiului.

„Această discuție a fost trimisă Organizației Radioteleviziunii Republicii Islamice Iran (IRIB) cu peste două ore înaintea orei de difuzare; din păcate, difuzarea a fost întreruptă în mijlocul ei”, a transmis parlamentul iranian.

Acest interviu fiind înregistrat, „minimum care se putea aștepta de la oficialii IRIB era de a se coordona cu centrul media al parlamentului dacă ei (IRIB) decideau să nu difuzeze o parte a discuției, contrar procedurilor”, se adaugă în comunicat.

Postul național de televiziune de la Teheran a afirmat că interviul fusese divizat în două părți, dintre care cea secundă urma să fie difuzată miercuri seară.

Centrul media al parlamentului iranian a precizat că partea nedifuzată se referea în special la chestiuni centrale ale acordului-cadru încheiat la 17 iunie de Iran și SUA, respectiv inspecțiile AIEA, dezghețarea activelor iraniene și linia de credit prevăzută de 300 de miliarde de dolari pentru reconstrucția Iranului.

Luna trecută, un prezentator al postului public de televiziune din Iran a cerut închiderea aeroportului de la Teheran pentru ca echipa de negociere iraniană să nu se poată deplasa în Elveția pentru a discuta cu delegația americană.

În partea interviului difuzată marți, Ghalibaf a susținut că înțelegerea cu americanii i-a permis Iranului să își vândă petrolul grație ridicării, conform termenilor acordului, a blocadei americane asupra porturilor iraniene.

„De atunci am exportat peste 40 de milioane de barili de petrol. În schimb, în precedentele 50-60 de zile, fusesem în imposibilitate totală de a exporta chiar și un singur baril de petrol”, a explicat oficialul iranian.