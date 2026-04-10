Scandalul pariurilor ajunge la Casa Albă. Angajații au fost avertizați să nu profite de informații confidențiale pentru câștiguri

Publicat la 11:08 10 Apr 2026 Modificat la 11:09 10 Apr 2026

FOTO: Getty Images

Angajații Casei Albe au fost avertizați printr-un email să nu folosească informații confidențiale pentru a face pariuri pe piețele de predicții, scrie BBC.

Emailul a fost trimis pe 24 martie, la o zi după ce președintele american Donald Trump a anunțat o pauză de cinci zile în amenințarea de a lovi centrale electrice și infrastructură energetică din Iran.

Mesajul făcea referire la articole din presă care au ridicat semne de întrebare privind folosirea de către oficiali guvernamentali a unor informații nepublice pentru a paria pe platforme precum Kalshi sau Polymarket.

Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Davis Ingle, a declarat pentru BBC că „orice insinuare potrivit căreia oficiali ai administrației sunt implicați într-o astfel de activitate, fără dovezi, este nefondată și iresponsabilă”.

The Wall Street Journal a relatat primul despre existența acestui email, joi.

Ingle a mai spus că toți angajații federali sunt supuși regulilor de etică ale guvernului, care interzic folosirea informațiilor privilegiate pentru câștig financiar. „Singurul interes care îl va ghida vreodată pe președintele Trump este interesul poporului american”, a adăugat el.

BBC a cerut puncte de vedere și de la Kalshi și Polymarket.

Polymarket a intrat în atenția publică în ianuarie, după ce un parior a câștigat aproape jumătate de milion de dolari mizând pe capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro, chiar înainte ca anunțul oficial să fie făcut. Nu a fost clar cine a plasat pariul. Contul anonim era identificat doar printr-un cod blockchain format din litere și cifre.

Cazul a ridicat întrebări despre posibilitatea ca persoana respectivă să fi avut acces la informații confidențiale legate de operațiunea militară americană.

Piețele de predicții, unde s-au făcut tranzacții de peste 44 de miliarde de dolari, au devenit tot mai populare în ultimul an.

Predicțiile pot viza aproape orice. Cele mai multe pariuri sunt legate de sport, dar utilizatorii pot miza și pe o eventuală reducere a dobânzii de către banca centrală a SUA sau pe rezultatele alegerilor locale.

Pariurile legate de conflicte armate au alimentat dezbaterea privind modul în care această industrie ar trebui reglementată.

Săptămâna aceasta, congresmanul american Ritchie Torres, democrat și membru al Comisiei pentru Servicii Financiare din Camera Reprezentanților, a trimis o scrisoare către Commodity Futures Trading Commission, în care a cerut o anchetă privind tranzacții „suspecte”. Această comisie supraveghează tranzacțiile cu instrumente derivate, categorie în care intră și piețele de predicții.

În martie, lideri democrați au prezentat un proiect de lege care ar interzice complet pariurile pe piețele de predicții legate de război sau acțiuni militare.

„Corupția și exploatarea profită acum de golurile și portițele din piețele de predicții. Această manipulare îi face pe câțiva să câștige enorm, în detrimentul americanilor care muncesc”, a declarat senatorul american Andy Kim, din statul New Jersey.