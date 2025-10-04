Scene şocante în Franţa. Doi morţi şi mai mulţi răniţi în urma unui incident armat la Nisa

Publicat la 15:15 04 Oct 2025

Primarul oraşului Nisa a spus că atacul armat de vineri seara are legătură traficul de droguri. Sursa foto: X / Mario Nawfal

Două persoane au fost împuşcate mortal şi alte cinci au fost rănite, între care unele grav, într-un incident armat produs vineri seara în oraşul de coastă Nisa, în sudul Franţei, au declarat sâmbătă oficiali, relatează dpa, conform Agerpres. Suspecţii se află încă în libertate.

O operaţiune a poliţiei pentru căutarea autorilor atacului era în desfăşurare. Iar o anchetă a fost deschisă cu privire la suspiciunea de crimă cu premeditare comisă de o bandă organizată, au declarat autorităţile franceze.

Primarul oraşului Nisa, Christian Estrosi, a declarat că atacul armat de vineri seara are legătură traficul de droguri şi că în atac au fost folosite arme automate.

Christian Estrosi a cerut o creştere a prezenţei poliţiei în cartierul în care a avut loc incidentul.

Forţe de ordine au fost mobilizate după incident pentru a asigura securitatea la faţa locului, o zonă problematică cunoscută pentru infracţiuni violente, a declarat prefectura.

Potrivit presei franceze, suspecţii sunt în continuare căutaţi de poliţie.