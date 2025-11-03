Scene violente în gara din Koln. Sute de ultrași au coborât din trenuri și s-au luat la bătaie

1 minut de citit Publicat la 11:20 03 Noi 2025 Modificat la 11:20 03 Noi 2025

Sute de ultrași au coborât din trenuri și s-au luat la bătaie în Gara din Koln. FOTO: Hepta

O bătaie generală a izbucnit, sâmbătă, în Gara din Koln, unde sute de suporteri rivali ale echipelor de fotbal Schalke și BVB s-au ciocnit violent. Scenele s-au desfășurat chiar în mijlocul gării, în timpul orei de vârf.

Cele două grupuri, în jur de 340 de persoane din fiecare tabără, s-au confruntat violent în tunelul dintre linii, potrivit Der Westen.

Din informațiile preliminarii, un suporter de la Schalke ar fi tras frâna de urgență pe peron. Numeroși fani Schalke au ieșit apoi din tren, în timp ce suporterii BVB au coborât simultan din trenul lor. Ambele grupuri – aproximativ 340 de fani fiecare – s-au întâlnit în cele din urmă în tunelul dintre peroane.

01.11.2025??Fight FC Schalke vs Borussia Dortmund at Cologne train station. Borussia Dortmund on their way back from their away game in Augsburg. FC Schalke on their way to Karlsruhe on a special train. Dortmund fans were spotted in Cologne, and the emergency brake was then… pic.twitter.com/Tinwo4u6Z0 — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) November 1, 2025

Cea ce a urmat a fost o încăierare sălbatică. Bastoane și spray cu piper au fost folosite pentru a dispersa fanii rivali. Un ofițer de poliție a fost rănit. Mai multe persoane implicate au simțit, de asemenea, efectele spray-ului cu piper. După un timp, poliția a reușit să separe grupurile și să le trimită înapoi la trenurile lor.

Potrivit poliției, nu au fost efectuate arestări, dar ancheta este în plină desfășurare. Acuzațiile includ încălcarea ordinii publice, agresiune gravă, rezistență la arestare și utilizarea ilegală a frânei de urgență.

Șefii poliției din Dortmund și Gelsenkirchen au condamnat ferm violența într-o declarație comună. „Spirala violenței în și în jurul stadioanelor se accelerează de câteva luni”, au subliniat Gregor Lange (Dortmund) și Tim Frommeyer (Gelsenkirchen).

Aceștia au precizat: „Se pare că așa-numiții «fani» plănuiesc în mod repetat și activ să se atace brutal unii pe alții. Acest lucru se întâmplă adesea în afara stadioanelor.” În aceste incidente, trecătorii sunt puși în pericol, iar ofițerii de poliție sunt atacați. „Aceste acte de violență au un impact direct asupra încrederii poliției.”

Ambele autorități au anunțat că vor coopera și mai strâns în viitor pentru a identifica autorii și a-i aduce în fața justiției.