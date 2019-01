Scrisoarea emoționantă a unei mame care a fugit cu copilul său de trei ani. „Nu am avut altă șansă”

foto- Pexels

O tânără mamă, în vârstă de 26 de ani, a fugit cu copilul său de trei ani, explicând într-o scrisoare că nu a avut altă șansă și că a fost singurul lucru pe care l-a putut face.

Ellie Yarrow-Sanders a dispărut cu micuțul în urmă cu șase luni, iar într-o scrisoare emoționantă a povestit care sunt motivele.

„Această scrisoare este pentru tine ca să înțelegi de ce am făcut ce am făcut. Este pentru tine ca să arați poliției și instanței și să mă pot explica. Este singurul lucru pe care l-am putut face pentru Olly ca să aibă o copilărie alături de mama sa. Îmi pare rău că v-am părăsit pe toți, dar nu am avut altă opțiune și promit că veți fi bine. Nu voi lăsa niciodată ca Olly să fie rănit”, a scris tânăra în scrisoarea ei, conform Metro.

Tatăl micuțului a spus că „sper ca Ellie va veni acasă ca să-i putem oferi lui Olly o copilărie normală, nu să fie mereu pe fugă. Băiatul meu are nevoie de ambii părinți, nu să ducă o viață ascunsă și izolată de familie și de restul lumii”.