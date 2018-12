Secretul bărbatului care arată la 50 de ani mai bine decât arăta la 20 - Este foarte simplu!

Chuando Tan este un fotograf din Singapore care a atras atentia asupra ta: desi are 51 de ani, arata ca si cum ar avea 20.

Care este secretul sau? Barbatul spune ca urmeaza cateva reguli simple.

1. Mananca sase oua la micul dejun, cu doar doua galbenusuri. In plus, bea un pahar cu lapte si cateodata adaga fructe de padure si avocado la micul dejun. Pe langa oua, barbatul mai mananca pui cu orez, legume la gratar si supa de peste. Slabiciunea lui este inghetata, insa o consuma doar in prima jumatate a zilei. Evita cafeaua si ceaiul, insa bea mlta apa. Nu fumeaza, nu consuma alcool si mananca o salata la cina.

