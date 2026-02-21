Sectorul auto german: Merz trebuie să ceară Chinei liberalizarea pieței

1 minut de citit Publicat la 23:55 21 Feb 2026 Modificat la 23:55 21 Feb 2026

Friedrich Merz, cancelarul Germaniei, alături de Oliver Zipse, CEO-ul BMW și Markus Soeder, prim-ministrul Bavariei. Sursa foto: Hepta

Industria auto din Germania se așteaptă ca în timpul vizitei în China cancelarul Friedrich Merz să ceară liberalizarea pieței, transmite DPA, conform Agerpres.

"Partea germană trebuie să prezinte o evidență detaliată a modului în care China denaturează concurența", a afirmat Hildegard Müller, președintele Asociației Constructorilor Germani de Automobile (VDA), într-un interviu acordat publicației Die Welt, potrivit sursei citate.

"Obiectivul acestor discuții ar trebui să fie o deschidere suplimentară a piețelor de către ambele părți și nu izolarea reciprocă. China are, de asemenea, o responsabilitate în acest domeniu", a declarat Hildegard Müller.

Recent, producătorii auto germani s-au confruntat cu un declin semnificativ al vânzărilor pe cea mai mare piață auto din lume. Pe lângă noile mărci locale de vehicule electrice (EV) puternic subvenționate, China a introdus și o taxă pe lux aplicată mașinilor scumpe, care afectează în principal mărcile din Germania.

"Ne așteptăm de asemenea ca partea chineză să facă propuneri responsabile pentru reducerea denaturării concurenței", a apreciat șeful VDA, avertizând împotriva provocării de reacții adverse cu noile reglementări UE, cum ar fi privilegierea mașinilor europene în achizițiile publice, prime de achiziție sau taxe vamale.

"Chiar dacă China este acum solicitată să facă oferte, Europa trebuie să-și evalueze acțiunile și reacțiile aferente. În funcție de decizie, industria locală se poate confrunta cu măsuri de retorsiune din partea Beijingului", a mai menţionat Hildegard Müller.

Săptămâna viitoare cancelarul Friedrich Merz va vizita China pentru a discuta despre legăturile politice și economice, precum și probleme legate de securitate. Va fi prima sa vizită în statul asiatic de la preluarea funcției.

Tensiunile comerciale dintre Berlin și Beijing au sporit, în special pe segmentul pământurilor rare – materii prime critice folosite în diverse produse, cum ar fi telefoanele mobile și motoarele EV.

Producătorii auto germani și cei europeni au raportat că se confruntă cu un deficit de materii prime, din cauza politicilor comerciale restrictive ale Chinei.

Exportatorii germani au criticat ceea ce ei au numit concurența neloială de pe piețele globale în urma subvenționării firmelor chineze, și au cerut condiții de concurență echitabile pentru companiile străine, inclusiv în achizițiile publice.

Merz este însoțit de o delegație de oameni de afaceri și ar urma să viziteze sediul Mercedes-Benz Group din Beijing.