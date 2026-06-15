Ședință de urgență și la PSD, după surpriza desemnării lui Adrian Veștea. Grindeanu se vede marți cu premierul propus de Nicușor Dan

Social-democrații intră în ședință după desemnarea lui Adrian Vește pentru a forma noul guvern. Foto: Hepta

Și social-democrații intră în ședință, luni, după anunțul desemnării liberalului Adrian Veștea pentru a forma noul guvern. Consiliul Politic Național al Partidului Social Democrat se reunește astăzi, 15 iunie 2026, ora 15:00, în format online. Surse politice spun că și în acest moment au loc discuții la sediul PSD, între Sorin Grindeanu, Claudiu Manda și Marian Neacșu.

Surse Antena 3 CNN spun că ședința CPN va fi doar una de informare și nu va fi luată astăzi nicio decizie privind susținerea sau nu a Guvernului Veștea.

Marți, însă, conducerea PSD se va vedea cu Veștea pentru a afla ce planuri are premierul desemnat pentru guvernul cu care la merge la votul din Parlament. Ulterior, social-democrații vor lua decizia dacă va susține sau nu această variantă de guvern.

Luni, Veștea a afirmat la Radio România Actualități că va păstra integral programul de guvernare al lui Ilie Bolojan, agreat la vremea lui de toate partidele din Coaliție.

Liberalul, care a stârnit un adevărat scandal în partid după ce a acceptat propunerea lui Nicușor Dan fără să se consulte cu colegii săi, a afirmat că este convins că guvernul său va trece și că se bazează pe cei din PNL.

În schimb, potrivit surselor Antena 3 CNN, Ilie Bolojan va propune, în ședința de la ora 17.00, convocarea Consiliului Național și suspendarea lui Adrian Veștea din partid, urmând dca apoi să aibă loc excluderea acestuia din formațiune.

Mai mult decât atât, PNL s-ar pregăti să atace la CCR desemnarea lui Adrian Veștea.