Șefii armatei ruse torturează și execută soldații care refuză să lupte în Ucraina. Ororile povestite chiar de colegii lor

Soldații care refuzau ordinele ar fi fost aruncați în gropi acoperite cu grilaje metalice, stropiți cu apă și bătuți ore întregi. Foto: Getty Images

Kremlinul a respins în mod repetat acuzațiile de indisciplină în rândul trupelor ruse, insistând că astfel de probleme ar fi, de fapt, frecvente în armata ucraineană. Însă raportul publicat de Verstka pare a fi cel mai amplu de până acum, documentând în detaliu un catalog întreg de metode folosite pentru a impune obediență și teroare în interiorul armatei ruse, scrie The Guardian.

Publicația citează mărturii ale soldaților care susțin că unii comandanți ar fi desemnat „militari din plutonul de execuție”, responsabili să deschidă focul asupra celor care refuzau ordinele, pentru ca mai apoi să le arunce cadavrele în râuri sau gropi superficiale, înregistrându-le moartea drept „căzuți în luptă”.

Alte relatări descriu situații în care comandanții ar fi folosit drone și explozibili pentru a-i „termina” pe soldații răniți sau pe cei care încercau să se retragă. În mai multe cazuri, ofițerii ar fi ordonat operatorilor de drone să arunce grenade asupra propriilor oameni, prezentând ulterior uciderile drept lovituri inamice.

Verstka, o publicație independentă rusă premiată, fondată de unii dintre cei mai respectați jurnaliști de investigație din țară și care operează acum în exil, a documentat de asemenea cazuri de tortură până la moarte.

Soldații care refuzau ordinele ar fi fost aruncați în gropi acoperite cu grilaje metalice, stropiți cu apă și bătuți ore întregi — uneori chiar zile. Investigația arată că, în unele situații, aceștia au fost forțați să se bată între ei „ca niște gladiatori”, până la moarte.

Un astfel de caz a apărut într-o filmare difuzată în mai 2025 de grupuri ucrainene care monitorizează forțele ruse. Videoclipul arată doi bărbați fără cămașă, într-o groapă, în timp ce o voce din afara cadrului spune:

„Comandantul Kama a zis clar: cine-l omoară pe celălalt, iese din groapă.”

Cei doi încep să se lupte, iar vocea continuă să-i provoace — „Hai, termină-l odată, ce mai aștepți?” — până când unul dintre bărbați cade la pământ, nemișcat.

Raportul leagă mai multe astfel de ucideri de scheme de extorcare, în care comandanții ar fi cerut bani soldaților pentru a-i scuti de misiuni sinucigașe. Cei care nu puteau plăti sau refuzau erau „eliminați”.

Folosiți în misiuni sinucigașe

Ancheta descrie și cazuri în care trupele au fost trimise intenționat în misiuni sinucigașe, folosite ca „mayachki” – „balize umane” – ordonate să meargă în fața grupurilor de asalt, fără echipament, pentru a atrage focul inamic.

Inițial, cele mai multe rapoarte despre execuții interne proveneau din unități penale formate din zeci de mii de foști deținuți recrutați din închisorile ruse. Dar baza de date a Verstka arată că practica s-a extins acum și la unitățile armatei, unde violența a fost „normalizată” de o cultură a impunității și de afluxul de criminali eliberați.

Cei mai mulți dintre presupușii făptași sunt ofițeri de rang mediu, cu vârste între 30 și 40 de ani — veterani ai altor campanii rusești sau foști membri ai batalioanelor penale. Puțini, dacă nu chiar niciunul, au fost aduși în fața justiției.

Publicația susține că a obținut informații biografice detaliate – nume, grad, vârstă și unitate – pentru peste 60 dintre cei 101 presupuși autori ai crimelor. În ciuda dovezilor ample, aproape niciunul nu a fost tras la răspundere, spune Verstka.

De asemenea, publicația afirmă că a obținut date oficiale conform cărora, doar în prima jumătate a anului 2025, Procuratura Militară a Rusiei a primit aproape 29.000 de plângeri de la soldați și familiile lor — dintre care peste 12.000 vizau pedepse aplicate de propriii comandanți.

O sursă din cadrul procuraturii a declarat pentru Verstka că există „o interdicție informală” de a investiga cazurile care implică ofițeri aflați în zone de luptă:

„Ni se spune mereu: ‘Dacă deschidem cazul, afectăm operațiunile.’ Asta înseamnă că acești comandanți se bucură de impunitate totală.”