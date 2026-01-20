Șeful AIEA: Centrala nucleară de la Cernobîl a fost scoasă din funcțiune, după bombardamente

Rafael Grossi, directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), a anunţat, marţi, că centrala nucleară de la Cernobîl și-a pierdut complet alimentarea externă cu energie electrică. El a transmis că instalaţii „vitale pentru siguranța nucleară” au fost lovite, adăugând şi că liniile electrice care duc la alte centrală au fost, de asemenea, avariate, notează Moscow Times.

Reamintim că, în februarie 2025, Ucraina a raportat un atac cu dronă rusească asupra vasului exterior de izolare a centralei. La sfârșitul lunii decembrie, AIEA a declarat că structura de izolare își pierduse deja funcțiile cheie de izolare a radiațiilor.

Pe 17 ianuarie, Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina a raportat că armata rusă intenționează să atace substațiile care alimentează centralele nucleare locale pentru a declanșa o pană de curent completă și a forța Kievul să capituleze.

Sursa amintită susţine că armata rusă distruge sistematic rețeaua electrică a Ucrainei, intensificând atacurile în timpul sezonului rece. Potrivit președintelui Volodimir Zelenski, până la 15 ianuarie, capacitatea de producere a energiei electrice scăzuse la 11 GW, față de cei 18 GW necesari. Centralele nucleare reprezintă 60% din producția totală de energie electrică.

Rusia atacă sistematic infrastructura energetică a Ucrainei

Ministrul Economiei, Mediului și Agriculturii din Ucraina, Oleksii Sobolev, a transmis că, începând cu 25 octombrie, armata rusă a avariat aproximativ 8,5 GW din capacitatea de generare a țării, în special centrale termice, centrale de cogenerare și centrale hidroelectrice, multe dintre aceste instalații fiind atacate din nou după ce au fost restaurate.

Dublate de înghețurile severe, acestea au dus la pene de curent la scară largă în Kiev, Dnipro și Zaporijie, rezultând pierderi de căldură și apă pentru sute de mii de gospodării. Potrivit ministrului, deficitul de energie electrică este acoperit parțial de 1,9 GW importuri din UE, precum și de întreruperi programate.

Conform ultimelor estimări ale UE , dacă atacurile rusești continuă la intensitatea actuală, toate regiunile din stânga Nistrului din Ucraina, unde locuiau aproximativ 15 milioane de oameni înainte de război, vor rămâne fără curent electric.

Companiile energetice ucrainene au declarat că au rămas fără echipamente pentru a repara centralele electrice avariate. Înainte de invazia rusească, capacitatea rețelei electrice a țării era de aproximativ 56 GW, o parte din aceasta fiind exportată.