Șeful armatei franceze: SUA lui Trump devine un aliat „din ce în ce mai imprevizibil”

Șeful Statului Major al armatei franceze, Fabien Mandon. Foto: Profimedia Images

Șeful armatei franceze, Fabien Mandon, a descris SUA lui Trump drept un aliat „tot mai imprevizibil”, după ce administrația americană a decis atacarea Iranului fără a-și avertiza sau informa deloc aliații săi europeni, informează NBC News.

„Am fost luați prin surprindere de un aliat american, care rămâne aliat, dar devine din ce în ce mai imprevizibil și nici măcar nu se deranjează să ne informeze atunci când decide să lanseze o operațiune militră”, a declarat marți Fabien Mandon, citat de Reuters, în cadrul unei conferințe pe teme de apărare și securitate organizate la Paris.

Relațiile diplomatice din Franța și SUA s-au restrâns în timpul celui de-al doilea mandat prezidențial al lui Donald Trump la Casa Albă.

Trump a pus de mai multe ori la îndoială rolul NATO și a provocat îngrijorare în rândul liderilor europeni atunci când a amenințat cu anexarea Groenlandei.

Președintele SUA, Donald Trump, a lansat, recent, un atac fără precedent la adresa Alianței Nord-Atlantice, la puțin timp după ce a comunicat public că „reanalizează” participarea țării sale la NATO, ca urmare a refuzului celor mai mulți dintre membrii organizației de a se implica în războiul din Orientul Mijlociu.

„Fără SUA, NATO ESTE UN TIGRU DE HÂRTIE! Nu au vrut să se alăture luptei pentru a opri un Iran alimentat de arme nucleare (...) Atât de ușor de făcut pentru ei, cu atât de puțin risc. LAȘI, și NE VOM AMINTI!”, a scris Trump pe Truth Social, cu bine-cunoscutul său stil de a atrage atenția asupra cuvintelor-cheie scriindu-le cu majuscule.

Anterior, Donald Trump a apreciat că refuzul multor țări din NATO de a se alătura Statelor Unite este „o greșeală într-adevăr stupidă”, apoi a dat asigurări că americanii nu au nevoie de ajutor, după care a recunoscut că „un pic de ajutor” ar fi util pentru deminarea Strâmtorii Ormuz, prin care tranzitează 20% din transporturile globale de hidrocarburi.