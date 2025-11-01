Șeful Pentagonului: SUA sunt pregătite să împărtăşească instrumente pentru a ajuta aliaţii să contracareze o Chină „agresivă”

2 minute de citit Publicat la 15:34 01 Noi 2025 Modificat la 15:42 01 Noi 2025

„Trebuie să ne dezvoltăm capacităţile comune de răspuns”, a mai adăugat Pete Hegseth / foto: Hepta

Şeful Pentagonului, Pete Hegseth, a atacat sâmbătă Beijingul pe tema creşterii „acţiunilor destabilizatoare” în Marea Chinei de Sud şi s-a angajat să sprijine ţările din Asia de Sud-Est cu tehnologie pentru a le ajuta să răspundă în comun ameninţărilor chineze, informează Reuters, potrivit Agerpres.

Aflat în a doua zi la Kuala Lumpur, plină de întâlniri care au inclus discuţii multilaterale cu aliaţii Australia, Japonia şi Filipine, Hegseth a propus miniştrilor apărării din ASEAN construirea unei recunoaşteri comune a domeniului maritim şi a declarat că China a dat dovadă de lipsă de respect şi le-a ameninţat suveranitatea teritorială.

„Trăiţi pe pielea dvs. ameninţările cu care ne confruntăm cu toţii din cauza agresiunii şi a acţiunilor Chinei în Marea Chinei de Sud şi în alte părţi”, a spus el.

„Trebuie să ne dezvoltăm capacităţile comune de răspuns, iar acest lucru include monitorizarea comportamentului maritim şi dezvoltarea instrumentelor care ne permit să răspundem rapid... asigurându-ne că oricine este victima agresiunii şi provocării nu este, prin definiţie, singur. Nimeni nu poate inova şi nu se poate extinde aşa cum o fac Statele Unite ale Americii şi suntem nerăbdători să împărtăşim aceste capacităţi cu aliaţii şi partenerii”, a adăugat Hegseth.

Remarcile lui Hegseth au venit la o zi după ce forţele armate ale Australiei, Noii Zeelande, Filipinelor şi SUA au efectuat un exerciţiu în Marea Chinei de Sud, o patrulă despre care un purtător de cuvânt al armatei chineze a spus că "a subminat grav pacea şi stabilitatea".

Beijingul revendică suveranitatea asupra aproape întregii Mări a Chinei de Sud şi a desfăşurat o armadă de nave ale pazei de coastă la sute de kilometri de zona sa continentală, care a intrat în mod repetat în conflict cu nave filipineze şi a fost acuzată că perturbă activităţile energetice ale Malaeziei şi Vietnamului.

Beijingul neagă că acţionează agresiv şi susţine că paza sa de coastă a operat în mod profesionist în apărarea teritoriului chinez de incursiuni.

Vineri, ministrul apărării chinez, Dong Jun, a declarat că este necesar ca China şi ASEAN să colaboreze pentru „a concentra forţele estice” şi a proteja pacea şi stabilitatea în Marea Chinei de Sud.

Vizita lui Hegseth în Asia de Sud-Est a avut loc la scurt timp după ce preşedintele american Donald Trump a anunţat pe reţelele de socializare că a cerut armatei americane să „înceapă să testeze armele noastre nucleare”, după o pauză de 33 de ani, o mişcare care părea a fi un mesaj care vizează puterile nucleare rivale China şi Rusia.

Nu a fost imediat clar dacă Trump se referea la teste nucleare explozive, care ar fi efectuate de Administraţia Naţională pentru Securitate Nucleară, sau la testarea în zbor a rachetelor cu capacitate nucleară.

Întrebat de reporteri la ce fel de testare se referea Trump, Hegseth a declarat că departamentul său va comenta ulterior, adăugând: „Avem capacităţi nucleare foarte performante, iar testarea lor este doar prudentă”.

Adresându-se forumului miniştrilor apărării din ASEAN, Hegseth a lăudat acreditările de pace ale Washingtonului şi a declarat că SUA sunt dedicate construirii unei armate „de neegalat ca putere globală”, subliniind în acelaşi timp angajamentul său faţă de aliaţii şi partenerii din Indo-Pacific.

El a spus că dialogul SUA cu China este important şi că oportunitatea pe care a avut-o vineri de a discuta cu omologul său chinez este valoroasă, dar a avertizat că acţiunile Beijingului trebuie urmărite cu atenţie.

"Căutăm pacea. Nu căutăm conflictul, dar trebuie să ne asigurăm că China nu încearcă să vă domine pe dumneavoastră sau pe oricine altcineva", le-a transmis Hegseth omologilor săi din ASEAN.