Semnul că JD Vance ar candida la preşedinţia SUA în 2028: va publica, în iunie, o carte despre cum s-a convertit la catolicism

Vicepreședintele SUA, JD Vance, lansează o nouă carte despre călătoria spirituală. Foto: Hepta

Vicepreședintele SUA, JD Vance, lansează o nouă carte despre călătoria spirituală, de redescoperire a credinței sale religioase, și convertirea la catolicism, la maturitate, notează Politico. Astfel, el urmează trendul posibililor candidaţi la preşedinţia SUA în 2028, care lansează cărţi.

Cartea, intitulată „Communion: Finding My Way Back to Faith” (Comuniune: Întoarcerea la credință), va fi publicată pe 16 iunie de HarperCollins, editură care a publicat anterior și cartea lui Vance din 2016, „Hillbilly Elegy”, care l-a ajutat să intre în atenția tuturor.

„Scriu această carte de mult timp și sunt onorat să pot, în sfârșit, să împărtășesc întreaga poveste cu voi toți”, a declarat Vance, marți. „Communion este despre călătoria mea personală și despre cum mi-am găsit drumul înapoi către credință.”

Memoriile de 304 pagini, la care editorul său a declarat că a lucrat din 2019, vor explora evoluția sa de la creștinismul din copilărie la ateism și, în cele din urmă, la catolicism. De asemenea, vor include reflecții din perioada sa în politică.

Vance este unul dintre puținii vicepreședinți în exercițiu care publică o carte în timp ce se află încă în funcție.

Alţi posibili candidaţi care lansează cărţi

Publicarea urmează un model similar în politică pentru potențialii candidați la președinție, care își publică adesea memoriile înainte de lansarea campaniei pentru a capta un public nou și a-și perfecționa mesajul.

Mai mulți potențiali candidați democrați pentru 2028 au lansat sau au anunțat deja cărți, inclusiv fosta vicepreședinte Kamala Harris, guvernatorul Californiei Gavin Newsom, guvernatorul Kentucky Andy Beshear și guvernatorul Pennsylvaniei Josh Shapiro.

Deși Vance a declarat public că nu se concentrează acum pe o candidatură la președinție, momentul publicării cărții sale va alimenta probabil speculațiile despre ambițiile sale pentru 2028. Soția sa, Usha Vance, a lansat luni un podcast numit „Storytime with the Second Lady” (Ora de povești cu a doua doamnă) pentru a promova lectura în rândul copiilor.