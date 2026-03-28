JD Vance se declară "obsedat de OZN-uri" și crede că extratereștrii sunt demoni. A promis să studeze problema în următorii trei ani

JD Vance crede că extratereștrii sunt demoni și promite să-i studieze în restul mandatului său de vicepreședinte al SUA.

Vicepreședintele american JD Vance s-a angajat, într-o declarație în spațiul public, să studieze temeinic în restul mandatului său informațiile guvernamentale privind OZN-urile și a adăugat că îi consideră pe extratereștri "demoni", relatează Agerpres, care citează AFP.

"Nu am putut încă să-mi dedic suficient timp pentru a înțelege cu adevărat subiectul, dar o voi face, credeți-mă. Mă obsedează", a declarat Vance, pe un ton relaxat, în podcast-ul conservatorului Benny Johnson.

"Îmi rămân încă trei ani ca vicepreședinte. Voi merge în profunzimea dosarelor privind OZN-urile", a adăugat el.

Vicepreședintele american a fost invitat să comenteze declarațiile lui Donald Trump din luna februarie.

Trump l-a acuzat pe Obama că a dezvăluit informații clasificate despre extratereștri

Președintele republican, invocând "marele interes" al publicului, a spus că intenționează să le ordone agențiilor federale "să identifice și să publice" dosarele despre extratereștri și OZN-uri, un subiect care se menține de decenii în atenția celor de peste Ocean.

Trump a făcut declarația după ce predecesorul său, Barack Obama, a răspuns astfel unei întrebări privind existența extratereștrilor. "Sunt reali, dar nu i-am văzut".

"Nu știu dacă sunt reali sau nu", a spus Donald Trump, acuzându-l pe fostul președinte democrat de "dezvăluire de informații clasificate".

JD Vance: Cred că extratereștrii sunt demoni

Invitat vineri să se pronunțe la rândul său, JD Vance a afirmat: "Nu cred că e vorba de extratereștri. Cred că sunt demoni".

Catolic dedicat, Vance a explicat că utilizează acest termen în sensul creștin, care desemnează "ființe celeste ce zboară peste tot și care le fac oamenilor lucruri bizare".P.

În 2024, Biroul specializat al Pentagonului, numit AARO, a comunicat că nu a găsit "nicio probă empirică" de natură să susțină concluzia că anumite "fenomene neidentificate" ar fi de origine extraterestră, sau că guvernul american ar ascunde astfel de probe.