Obama spune, într-un interviu, că extratereștrii există, dar nu sunt ținuți la celebra bază Area 51

Fostul președinte Barack Obama a revenit duminică asupra unei glume despre extratereștri făcute într-un podcast care a reaprins speculațiile online. El a spus că în timpul mandatului său, nu a văzut nimic care să indice că ar exista vizite sau legături ale acestora cu Pământul. El a respins și ideea că presupuse ființe extraterestre ar fi ținute la Area 51, baza aeriană din Nevada, scrie Fox News.

Obama a făcut precizarea după ce o apariție la un podcast a reaprins speculațiile online. Sâmbătă, invitat la podcastul lui Brian Tyler Cohen, fostul președinte a fost întrebat direct dacă extratereștrii sunt reali. "Sunt reali, dar eu nu i-am văzut", a răspuns el.

Fostul președinte american a spus și că la baza aeriană din Nevada cunoscută drept Area 51 nu ar exista extratereștri ascunși. "Nu există nicio facilitate subterană, decât dacă e vorba de o conspirație uriașă și au ascuns totul chiar de președintele Statelor Unite", a continuat Obama.

După ce declarațiile au atras atenția, Obama a venit cu o clarificare pe Instagram. "Încercam să păstrez spiritul rundei rapide de întrebări, dar pentru că a stârnit atenție, las aici o clarificare", a spus el. "Universul este atât de vast încât e foarte probabil să existe viață undeva. Dar distanțele dintre sistemele solare sunt atât de mari încât e puțin probabil să fi fost vizitați de extratereștri. Iar eu, în timpul președinției mele, nu am văzut nimic care să arate că ar fi existat un astfel de contact. Serios!", a adăugat Obama.

Cohen l-a întrebat apoi care a fost prima întrebare pe care a pus-o după ce a devenit președinte, iar Obama a revenit la glumă. "Ăăă, unde sunt extratereștrii?", a spus el.

Interviul de sâmbătă nu a fost prima ocazie în care Obama a vorbit despre posibilitatea existenței vieții extraterestre. În 2021, la "The Late Late Show with James Corden", Obama a spus că, după ce a preluat funcția, a cerut informații despre extratereștri și despre ideea că ar fi studiați într-un laborator secret. Răspunsul primit a fost "nu".

Totuși, Obama a subliniat că autoritățile tratează serios investigarea unor aparate sau obiecte care se mișcă în moduri aparent greu de explicat. "Există imagini și înregistrări cu obiecte pe cer despre care nu știm exact ce sunt", a spus el. "Nu putem explica felul în care s-au mișcat, traiectoria lor. Nu au avut un tipar ușor de explicat. Cred că oamenii iau în serios încercarea de a investiga și de a afla ce este."

Ulterior, corespondentul Fox News la Casa Albă, Peter Doocy, l-a întrebat pe președintele Joe Biden despre comentariile lui Obama, făcând referire la fenomene aeriene neidentificate (UAP). "Ce credeți că este?", a întrebat Doocy. Biden a răspuns: "L-aș întreba (pe Obama) încă o dată."

UAP-urile au atras atenție în ultimii ani, inclusiv la nivelul guvernului federal. În 2023, Congresul a adoptat Unidentified Anomalous Phenomena Disclosure Act, iar Departamentul Apărării a creat All-Domain Anomaly Resolution Office, biroul însărcinat să analizeze astfel de raportări.