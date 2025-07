Extratereștrii nu sunt doar niște omuleți mici și verzi. Ce spun oamenii de știință

Mass-media a împins în față imaginea micilor ființe verzi, care a prins imediat la public. Foto: Getty Images

Când spunem „extratereștri”, mulți dintre noi ne gândim automat la micii omuleți verzi cu ochi mari și capete rotunde. De ce ne-a rămas această imagine atât de puternic întipărită în minte, deși nu avem nicio dovadă reală că ar arăta așa? Răspunsul are legătură mai puțin cu știința și mai mult cu... imaginația colectivă, scrie Daily Galaxy.

De unde vine imaginea „omuleților verzi”

Expresia „little green men” (omuleți verzi) este mai veche decât nebunia OZN-urilor din anii ’50. Nu se știe exact cine a inventat-o, dar ea a apărut în povești SF și relatări despre întâlniri cu extratereștri care au început să apară în presă. Deși martorii descriau ființe de tot felul, mass-media a împins în față imaginea micilor ființe verzi, care a prins imediat la public.

Un caz celebru din anii ’50, prezentat în mass media, a popularizat expresia, iar de atunci a devenit un fel de simbol universal al vieții din alte lumi.

Cultura pop i-a făcut celebri

Filmele, cărțile și serialele SF din secolul 20 au „oficializat” imaginea omuleților verzi. De la The Day the Earth Stood Still până la Star Trek, extratereștrii au devenit oglinzi pentru temerile, speranțele și întrebările omenirii. Uneori erau prietenoși, alteori amenințători, dar aproape întotdeauna... verzi și mici.

Psihologii spun că verdele a fost ales deoarece în natură această culoare poate semnala pericol sau ceva necunoscut – ca plantele otrăvitoare. În plus, dimensiunile mici îi fac să pară inofensivi, dar în același timp... puțin neliniștitori. Tocmai această combinație le-a permis să fie folosiți în povești atât ca personaje simpatice, cât și ca aducători ai Apocalipsei.

Ce spune știința?

Oamenii de știință spun că, dacă viața extraterestră există, e foarte posibil să nu semene deloc cu aceste reprezentări din filme. Poate fi vorba de bacterii sau forme de viață complet diferite de ceea ce cunoaștem noi. În orice caz, ideea că ar arăta ca niște oameni mici vopsiți în verde e, cel mai probabil, fantezie pură.

Totuși, cultura pop continuă să folosească acest stereotip. Chiar și azi, când se vorbește despre OZN-uri, apare inevitabil și imaginea omulețului verde. În 2023, când în Mexic au fost prezentate așa-zise „corpuri extraterestre mumificate”, discuțiile despre extratereștri au reaprins imaginația colectivă.