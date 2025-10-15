Sergei Polunin, considerat cel mai bun balerin al lumii, a rămas fără cetățenie ucraineană. Cum l-a enervat pe Zelenski

2 minute de citit Publicat la 09:52 15 Oct 2025 Modificat la 09:52 15 Oct 2025

Un teatru din Italia i-a anulat spectacolele lui Serghei Polunin, cel mai bun balerin din lume, pentru că are tatuaje cu Vladimir Putin. Sursa foto: Instagram/ Serghei Polunin

Balerinul Serghei Polunin a rămas fără cetățenia ucraineană, printr-un decret prezidențial semnat pe 14 octombrie, potrivit forțelor de ordine. Dansatorul, care este originar din Herson, una dintre regiunile cele mai devastate de războiul de amploare al Rusiei împotriva Ucrainei, afirmase că s-a considerat rus dintotdeauna, potrivit Kiev Independent.

Serghei Polunin, care mai deţine cetățeniile rusă şi sârbă şi despre care se știe că are tatuat pe piept un portret al președintelui rus Vladimir Putin, a susținut activ războiul Rusiei împotriva Ucrainei, inclusiv scurta ocupație a orașului său natal, Herson.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat pe 14 octombrie că au fost luate „decizii adecvate” cu privire la „prezența confirmată a cetățeniei ruse în rândul anumitor persoane”, dar nu l-a menționat pe Polunin pe nume.

Pe lângă Polunin, Zelenski i-a retras și primarului din Odesa, Hennadii Trukhanov, cetățenia ucraineană, după ani de acuzații conform cărora politicianul local deținea un pașaport rusesc, precum și fostului politician ucrainean devenit colaborator rus, Oleg Țariov.

Polunin, implicat în scandaluri

Polunin, care a devenit faimos internațional datorită apariției sale în videoclipul muzical al lui Hozier „Take Me to Church” și a avut roluri în filme importante de la Hollywood, precum „Red Sparrow” și „Murder on the Orient Express”, a fost implicat în mai multe scandaluri.

Polunin a fost acuzat de abuz de substanțe, precum și de remarci homofobe și sexiste, în timpul carierei sale europene.

Polunin a lucrat anterior cu Royal Ballet din Londra, iar mai târziu ca director al Teatrului de Operă și Balet din Sevastopol și șef interimar al Academiei de Coregrafie din Sevastopol, în Crimeea ocupată de Rusia, din decembrie 2019 până în vara anului 2024.

Demiterea sa a venit după ce a scris pe canalul său de Telegram, șters ulterior, că îi pare „foarte rău pentru oamenii” care locuiesc în satul puternic vizat de apropierea orașului Herson, unde a crescut o generație de Polunini, iar bunicul meu rus și-a construit o casă mică cu propriile mâini.

El l-a îndemnat pe Putin să pună capăt războiului împotriva Ucrainei, adăugând că „cea mai proastă înțelegere ar fi mai bună decât războiul”.

La sfârșitul anului 2024, Polunin a anunțat că părăsește Rusia pentru că sufletul său „nu era la locul lui”. Nu este clar unde locuiește în prezent.

„Timpul meu în Rusia s-a încheiat de mult, se pare că în acest moment mi-am îndeplinit misiunea aici”, a scris el într-o postare pe canalul său de Telegram, șters ulterior.

A promovat România cu un clip filmat pe Transalpina

A doua parte a videoclipului a fost filmată într-o pădure de stejari seculari din județul Vâlcea. Serghei Polunin a vizitat țară noastră în luna iulie, când a fost invitat special la Festivalul Internaţional de Film Transilvania (TIFF).

"A fost cu totul special să dansez în România în mijlocul naturii. Pentru mine a fost o experiență unică", a spus Serghei Polunin.