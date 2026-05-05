Serghei Lavrov a discutat la telefon cu Marco Rubio. Kremlinul: „Conversația a fost constructivă"

M.L.
<1 minut de citit Publicat la 21:43 05 Mai 2026 Modificat la 21:43 05 Mai 2026
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov și secretarul de stat al SUA, Marco Rubio. Foto: Hepta

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov și secretarul de stat american, Marco Rubio, au avut o convorbire telefonică marți, seara, informează Tass.

Cei doi au discutat despre situația actuală globală și relațiile SUA-Rusia.

Conversația a fost „constructivă și profesională”, a anunțat ministerul rus de Externe.

„Pe 5 mai, ministrul rus de externe Serghei Lavrov a avut o conversație telefonică cu secretarul de stat american Marco Rubio. Cei doi miniștri de externe au avut discuții legate de situația actuală din afacerile internaționale și relațiile ruso-americane și au discutat, de asemenea, programul contactelor bilaterale”, a precizat ministerul rus de EXterne.

