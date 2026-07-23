Delegațiile SUA și ale Rusiei s-au întâlnit la Manila, Indonezia. Foto: Profimedia Images

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, și secretarul de stat american, Marco Rubio, s-a întâlnit miercuri la Manila, cu ocazia summitului ASEAN din Filipine, cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio. A fost prima întâlnire a celor doi, din septembrie anul trecut. Discuțiile dintre cei doi au durat doar 35 de minute, informează Interfax.

Înainte de întâlnire, Lavrov a spus că discuțiile se vor concentra pe Ucraina și acordurile de la Anchorage, despre care Kremlinul susține că au fost încheiate în întâlnirea din august 2025, din Alaska, dintre cVladimir Putin și Donald Trump.

„Pornim de la faptul că, cel puțin până acum, colegii noștri americani nu ne-au răspuns refuzând propriile propuneri, care au fost exprimate și care acum sunt bine cunoscute tuturor”, a spus Lavrov.

Marco Rubio menționase deja anterior că, la întâlnirea cu Lavrov, va fi atins subiectul războiului din Ucraina.

„Credem că ar fi bine pentru Rusia dacă războiul s-ar încheia, așa că vom ridica această problemă"” a declarat șeful Departamentului de Stat al SUA.

The Moscow Times a sugerat că, în negocierile cu Rubio, Lavrov ar fi adoptat o poziție mai dură a Kremlinului, care, potrivit surselor Bloomberg din Moscova, a decis să abandoneze ideea unui „schimb de teritorii” cu Kievul. Astfel, Putin nu mai intenționează să returneze Kievului părți din regiunile Sumî și Harkov Kievului și intenționează să le mențină sub controlul său pe post de „zonă tampon”.

În același timp, surse Bloomberg au clarificat că Putin încă crede în posibilitatea de a cuceri întregul Donbas până la sfârșitul acestui an. În același timp, interlocutorii agenției din Ministerul Apărării al Federației Ruse au considerat astfel de termeni prea optimiști și au considerat mai realist să se încheie războiul abia în 2027.

Președintele Vladimir Putin urmărește în continuare ocuparea în întregime a Donbasului și consideră că negocierile cu Ucraina pot fi reluate numai după atingerea acestui obiectiv. Ministerul rus al apărării l-ar fi asigurat că va prelua controlul asupra întregii părți rămase din regiunea Donețk până la sfârșitul anului, a declarat una dintre surse.