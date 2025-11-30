„Sistemele ar fi putut lansa imediat rachete pentru a doborî avioanele”. Polonia, la un pas să tragă cu Patriot în MiG-urile rușilor

Publicat la 15:52 30 Noi 2025 Modificat la 15:53 30 Noi 2025

Forțele NATO au activat sistemele Patriot după ce au detectat avioane ruseşti în apropierea spaţiului aerian al Poloniei. Foto: Getty Images

Unităţi ale forţelor armate ale Germaniei prezente în Polonia pentru a opera sistemele Patriot au fost activate, vineri, după ce au detectat în apropierea spaţiului aerian polonez prezenţa unor avioane de vânătoare ruseşti care operau în vestul Ucrainei, conform Agerpres.

Potrivit ediţiei de duminică a ziarului 'Bild', avioane de vânătoare ruseşti model MiG-31 au zburat vineri în direcţia Poloniei şi au provocat reacţia apărării aeriene poloneze şi a militarilor germani care operează sisteme Patriot pe teritoriul acestei ţări.

Sistemele Patriot, gata să lanseze rachete

"Armata poloneză şi forţele NATO staţionate acolo au reacţionat rapid şi au pus sistemele de apărare aeriană Patriot în stare de alertă", a menţionat 'Bild'.

"Sistemele ar fi putut lansa imediat rachete pentru a doborî obiectele zburătoare inamice", a adăugat ziarul citat.

Germania are două sisteme Patriot operaţionale pe aerodromul din Rzeszów, în sud-estul Poloniei, în apropiere de graniţa Poloniei cu Ucraina.