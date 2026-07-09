"EES trebuie schimbat din temelii". Avertisment din Grecia după ce turiștii au fost ținuți pe pistă în caniculă

Statul la coadă la unele dintre locațiile sale a fost atât de dificil, încât au fost ridicate foișoare pentru a oferi adăpost de soare persoanelor care așteaptă pe pistă pentru a fi procesate. Sursa foto: Getty Images

Șeful companiei care administrează 14 aeroporturi grecești, inclusiv pe cel din Corfu, a avertizat că noul sistem inteligent de verificare la frontieră al Europei trebuie "schimbat din temelii”.

Alexander Zinell, directorul executiv al Fraport Grecia, a declarat că noul sistem de intrare-ieșire al UE are "deficiențe fundamentale”, obligând pasagerii să efectueze verificări lungi pe aeroporturi, lăsându-i pe unii să aștepte pe pistă în căldură intensă, potrivit Financial Times.

Poliția greacă a suspendat toate verificările biometrice efectuate asupra cetățenilor britanici, care constituie marea majoritate a turiștilor din afara UE care trec prin aeroporturile sale, inclusiv Rodos, Creta și Mykonos. Excepția, care va dura toată vara, este singurul lucru care împiedică "prăbușirea" acestuia, a spus el.

"Acestea sunt doar soluții temporare, sistemul trebuie revizuit”, a declarat el pentru FT. „Are nevoie de o nouă versiune, o actualizare și probabil o reconfigurare pentru a permite oamenilor să se înregistreze înainte de a zbura, înainte de a se urca în avion, înainte de a merge la aeroport.”

EES a început să fie implementat în octombrie anul trecut, dar a dus la cozi lungi și perturbări de când a fost complet pus în funcțiune în aprilie.

Pasagerii au stat la coadă ore întregi, au existat probleme tehnice pe scară largă cu cabinele automate, în timp ce Zinell a spus că „multe” avioane au fost forțate să lase în urmă pasagerii care erau blocați așteptând să fie procesați.

Statul la coadă la unele dintre locațiile sale a fost atât de dificil, încât au fost ridicate foișoare pentru a oferi adăpost de soare persoanelor care așteaptă pe pistă pentru a fi procesate, a spus el. Aeroporturile au desemnat „persoane care merg la coadă” care eliberează rapid persoanele vulnerabile de la cozi. „Este foarte neplăcut pentru pasageri și chiar periculos”, a spus Zinell.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a recunoscut săptămâna trecută că au existat „probleme tehnice” cu sistemul, care include cabine automate unde pasagerii își dau amprentele și li se fac fotografii.

Zinell a spus că aeroporturile sale - care procesează puțini pasageri iarna, dar milioane în luna iulie - nu sunt echipate pentru timpi lungi de așteptare.

„Facilitățile noastre sunt proiectate pentru timpi standard de procesare tipici. Odată ce prelungești acești timpi, apar cozi. Este foarte simplu”, a spus el. „Dacă cvadruplezi timpul mediu, înseamnă că ai nevoie de patru ori mai mult spațiu.”

El a spus că este „absurd” ca aeroporturile să construiască mai multe clădiri pentru un sistem electronic care, teoretic, poate fi realizat online.

„Regatul Unit, Canada, SUA, toate au sisteme similare. Cred că majoritatea țărilor din zilele noastre necesită preînregistrarea înainte de a zbura. Și asta are sens.”

Scutirile pentru cetățenii britanici nu vor fi permise din septembrie

Planurile UE de a implementa un sistem de călătorie preautorizat în stil american au fost amânate până anul viitor, având în vedere dificultățile actuale cu EES și în așteptarea mai multor teste tehnice.

„Susținem pe deplin [EES] la aeroport, deoarece este o chestiune de securitate”, a spus Zinell. „Dar sistemul trebuie conceput într-un mod care să se integreze în procesele de la aeroport. Dacă acest lucru nu se schimbă, dacă timpul de procesare, prin orice mijloace, nu este redus semnificativ, ne vom confrunta cu aceste probleme.”

Conform regulilor existente convenite de statele membre, scutirile - cum ar fi cele pentru cetățenii britanici - nu vor fi permise începând cu septembrie.

Zinell a declarat că această abordare „neagă realitatea” prin refuzul de a demonstra vreo marjă de manevră. „Sunt mai îngrijorat acum de ce se va întâmpla după vară și vara viitoare”, a spus el.

„Dacă am avea o situație în care nimic nu se schimbă și oamenii ar trebui să aștepte patru ore, pur și simplu nu ar fi funcțional.”

Mai multe națiuni ale UE, inclusiv Germania și Franța, au solicitat extinderea scutirilor dincolo de septembrie, potrivit unei scrisori văzute de FT.

„Experiența de până acum a arătat că apar dificultăți semnificative în circumstanțe excepționale, iar aceste riscuri nu ar trebui subestimate”, a avertizat scrisoarea, care a fost semnată și de Italia, Grecia, Portugalia, Olanda, Malta și Elveția, care nu este membră a UE, dar face parte din spațiul de călătorie fără pașaport Schengen.

Încetarea flexibilității în septembrie „este o sursă de îngrijorare serioasă și legitimă, împărtășită nu doar de statele membre, indiferent de nivelul lor de pregătire, ci și de sectorul transporturilor în ansamblu”, a adăugat acesta.

Până acum, Comisia a rezistat apelurilor de suspendare completă a sistemului sau de prelungire a scutirilor.

„Sistemul nu funcționează dacă există o suspendare completă la una sau alta dintre intrări sau ieșiri.”