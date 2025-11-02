Situația absurdă prin care trece o femeie care și-a luat bilet de avion, dar nu a mai zburat. „Sunt furioasă”

3 minute de citit Publicat la 08:00 02 Noi 2025 Modificat la 08:07 02 Noi 2025

Morris-Almond nu s-a mai prezentat la îmbarcare pentru zborul British Airways. Foto: Hepta

O femeie din Marea Britanie care a cumpărat un bilet de avion din Londra spre Oslo, dar nu a mai zburat, s-a trezit cu alocația pentru copil suspendată după ce autoritățile fiscale au decis că a „emigrat”.

Lisa Morris-Almond este una dintre miile de persoane cărora li s-au blocat plățile pentru alocația de copil în cadrul unei campanii haotice a guvernului britanic de combatere a fraudelor cu beneficii sociale.

Ea ar fi trebuit să călătorească în Norvegia, în aprilie 2024, pentru a participa la o nuntă, dar evenimentul a fost anulat cu doar câteva zile înainte, iar Morris-Almond nu s-a mai prezentat la îmbarcare pentru zborul British Airways.

Acum trei săptămâni, femeia a observat că alocația nu i-a mai fost virată, așa cum se întâmpla de obicei, și a sunat la linia de asistență pentru beneficiile pentru copii. I s-a spus să verifice cu banca, o procedură standard. După ce a revenit cu un apel și a confirmat că nu există nicio problemă la bancă, reprezentanții HMRC (agenția fiscală britanică) i-au transmis că a zburat spre Norvegia și că „nu există nicio înregistrare a întoarcerii” în țară.

„Am spus: «Despre ce vorbiți?» Le-am explicat că trebuia să merg la o nuntă, dar nu am mai plecat până la urmă, iar el mi-a răspuns pur și simplu: «În sistem apare că nu v-ați mai întors». Nici măcar nu a ascultat ce i-am spus”, a povestit Morris-Almond, pentru The Guardian.

Femeia a întrebat apoi de ce nu există nicio dovadă că a continuat să plătească taxe în Marea Britanie, ca angajată în sistemul PAYE (taxare automată prin salariu) în ultimele 18 luni.

„Mi-au spus doar că îmi vor trimite o nouă scrisoare și că pot răspunde atunci. Este absurd. Sunt furioasă pentru toți cei care trec prin așa ceva doar pentru că sistemul guvernamental are o defecțiune care nu poate înregistra corect cine pleacă și cine se întoarce în țară. De ce trebuie noi să plătim pentru greșelile lor?”, a adăugat ea.

Contactată de The Guardian, HMRC a spus că nu poate comenta cazuri individuale.

Lisa Morris-Almond este una dintre cele 23.500 de persoane cărora li s-au suspendat plățile în ultimele săptămâni, ca parte a acestei campanii împotriva fraudelor. Spre deosebire de alte cazuri, femeia nici măcar nu a trecut prin controlul de frontieră și nu a ajuns în aeroport, ceea ce sugerează că Ministerul de Interne ar fi putut accesa date din bazele de zbor ale companiilor aeriene.

Ministerul a precizat anterior că operatorii de transport internațional sunt „obligați prin lege” să furnizeze informații despre fiecare cursă și fiecare pasager care intră sau iese din Regatul Unit, în scopuri de securitate la frontieră, vamă și aplicarea legii. Partidul Liberal Democrat a cerut explicații urgente privind campania și a depus întrebări în Parlament pentru a afla cum a fost aprobată, în condițiile în care a generat atât de multe erori.

O altă femeie a declarat că a fost etichetată greșit ca „emigrantă” după ce a părăsit țara cu avionul, dar s-a întors în Marea Britanie cu trenul Eurostar.

Liberal-democrații, aflați la egalitate cu laburiștii în ultimele sondaje, vor să afle de ce HMRC a preferat datele Poliției de Frontieră în locul înregistrărilor fiscale (PAYE) pentru a verifica eligibilitatea beneficiarilor. Ei au cerut și să afle dacă guvernul a corectat datele eronate sau a făcut o evaluare a impactului acestei măsuri înainte de lansarea programului.

HMRC și-a cerut scuze de două ori pentru erorile apărute și a anunțat, marți, că va opri practica de a suspenda mai întâi plățile și a cere explicații ulterior.

Agenția a precizat că a verificat deja 1,5 milioane dintre cei 6,9 milioane de beneficiari de alocații, subliniind că are „datoria de a combate erorile și fraudele”. Din totalul celor 23.500 de părinți afectați, 589 au primit deja plățile restabilite după clarificarea situației.

HMRC îi îndeamnă pe beneficiari să sune la numărul indicat în scrisoarea primită și să răspundă la un nou set simplificat de întrebări, în locul chestionarului original, care conținea 73 de întrebări.

Instituția a adăugat că va relua verificările prin sistemul fiscal PAYE înainte de a contacta persoanele suspectate în mod eronat că ar fi părăsit țara, pe baza unor date defectuoase ale Poliției de Frontieră.