Slovacia organizează pe 4 iulie un referendum privind eliminarea plăților pe viață pentru politicieni

2 minute de citit Publicat la 23:06 20 Apr 2026 Modificat la 23:06 20 Apr 2026

Robert Fico. Foto: Getty Images

Slovacia va organiza pe 4 iulie un referendum în care cetățenii vor decide dacă elimină indemnizațiile pe viață acordate premierilor și președinților parlamentului după încheierea mandatelor – un beneficiu introdus în 2024, în urma tentativei de asasinat asupra premierului Robert Fico. Totodată, slovacii vor vota și asupra redeschiderii biroului procurorului special, desființat de coaliția lui Fico, care se ocupa de cazuri de corupție și crimă organizată, scrie Euronews.

Slovacia va organiza în această vară un referendum pentru a decide dacă elimină plățile pe viață acordate premierului Robert Fico și altor lideri politici după expirarea mandatelor, a anunțat luni președintele țării.

Potrivit președintelui Peter Pellegrini, votul este programat pentru 4 iulie.

Totodată, slovacii vor vota și dacă să fie redeschis biroul procurorului special, care se ocupa de criminalitate gravă și corupție.

Referendumul a fost declanșat în urma unei petiții organizate de Democrați, un partid pro-occidental de opoziție fără reprezentare parlamentară, semnată de peste 350.000 de cetățeni – pragul minim prevăzut de lege.

Pellegrini a precizat însă că referendumul nu va include o întrebare despre organizarea de alegeri parlamentare anticipate. Conform unei decizii din 2021 a Curții Constituționale, cea mai înaltă autoritate juridică a țării, o astfel de întrebare este neconstituțională, a explicat el.

Premierii și președinții parlamentului din Slovacia care au exercitat cel puțin două mandate primesc o indemnizație pe viață, o sumă lunară egală cu salariul parlamentarilor, ca parte a unor măsuri menite să consolideze securitatea liderilor politici.

Aceste plăți au fost introduse în urma tentativei de asasinat din 2024 asupra lui Fico, care a fost împușcat și grav rănit la un eveniment pre-electoral, un incident care a șocat țara și a avut ecou în toată Europa. Anterior, acest beneficiu era acordat doar foștilor președinți.

Tot în 2024, parlamentarii slovaci au aprobat un plan al guvernului de coaliție condus de Fico pentru desființarea biroului procurorului special, care se ocupa de infracțiuni grave precum corupția, crima organizată și extremismul.

Legislația a fost aspru criticată atât pe plan intern, cât și internațional, iar mii de slovaci au ieșit în repetate rânduri în stradă pentru a protesta împotriva legii. Mai multe persoane legate de partidul lui Fico se confruntau cu urmăriri penale în scandaluri de corupție.

Un singur referendum din istoria Slovaciei a fost validat – cel din 2003, privind aderarea țării la Uniunea Europeană. Celelalte au eșuat din cauza prezenței scăzute la vot.

Fico este o figură polarizantă de la revenirea la putere în 2023. Numeroase proteste au avut loc împotriva atitudinii sale percepute ca fiind pro-Rusia.