Şoferii ruşi au luat cu asalt service-urile în care se montează instalaţii GPL, din cauza crizei de benzină şi motorină

Deficitul de combustibil din Rusia este amplificat de campania de atacuri cu drone a Ucrainei. Foto: Profimedia Images

Rușii se grăbesc să-și modifice mașinile pentru a funcționa pe bază de GPL, din cauza crizei de combustibil la nivel național, al creșterii prețurilor la carburanți și al cozilor lungi de la stațiile de alimentare, notează The Independent.

Aceste probleme sunt cauzate de recentele atacuri ucrainene asupra rafinăriilor. Egor Popov, a cărui companie „Garant-Gas” din Moscova instalează echipamente pentru trecerea la GPL, a declarat că „cererea a crescut de mai multe ori”.

Butanul și propanul, componente ale GPL-ului obținute în urma prelucrării gazelor naturale și a rafinării țițeiului, generează, de asemenea, mai puține emisii decât petrolul.

"Avem o listă de așteptare până în septembrie”, a spus el. Chiar înainte ca prețurile din Rusia la benzină să urce la niveluri care, uneori, le-au depășit pe cele din Statele Unite și Europa, GPL-ul era deja relativ ieftin și disponibil din abundență în Rusia, țara devenind astfel lider mondial în utilizarea acestuia, sub formă de propan sau butan, drept combustibil auto.

Potrivit World Liquid Gas Association, organizația care reprezintă interesele sectorului, Rusia a consumat aproximativ 3,5 milioane de tone metrice de GPL drept combustibil auto în 2024. Conform datelor oficiale rusești, combustibilul auto a reprezentat 54% din consumul de GPL al țării în anul precedent. Puțin peste o treime din cantitate a fost utilizată ca materie primă în industria petrochimică.

Ucraina bombardează rafinăriile Rusiei

Deficitul de combustibil este amplificat de campania de atacuri cu drone a Ucrainei. Săptămâna aceasta, cea mai mare rafinărie de petrol a Rusiei, situată la Omsk, în inima Siberiei, a fost ținta unui atac.

Acesta a fost confirmat atât de armata de la Kiev, cât și de autoritățile locale ruse drept unul dintre atacurile cu cea mai mare rază de acțiune din cadrul conflictului în curs.

Atacul subliniază raza de acțiune tot mai mare a Ucrainei. Sistemele rusești de apărare antiaeriană au distrus majoritatea dronelor implicate în atac, a declarat guvernatorul Vitali Hotsenko.

De asemenea, dronele ucrainene au lovit pentru a doua oară, pe 2 iulie, NORSI a ,patra mare rafinărie de petrol din Rusia, deținută de Lukoil, iar procesarea țițeiului a fost suspendată, potrivit unor surse.

Acestea au precizat că atacul a avariat o unitate primară de rafinare, CDU-6, care are, de regulă, o capacitate de procesare de 25.700 de tone metrice pe zi (echivalentul a aproximativ 190.000 de barili) și reprezintă 53% din capacitatea totală a rafinăriei.