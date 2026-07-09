Soldatul rus care l-a amenințat pe Putin cu o revoltă dacă nu se întâlnește cu el și-a șters mesajul și a fost eliberat

Soldatul rus Aleksandr Lunin. Sursa foto: Profimedia

Soldatul rus Aleksandr Lunin, care a amenințat cu o revoltă, într-un videoclip postat rețelele de socializare, dacă nu se întâlnește personal cu președintele rus Vladimir Putin și care a fost ulterior reținut, a fost între timp eliberat și a șters înregistrarea ce a avut milioane de vizualizări, a relatat joi presa locală, notează Agerpres.

Potrivit portalului de știri Verstka, sursa care a anunțat inițial reținerea soldatului, acesta a cerut în mesajul video postat pe 25 iunie o întâlnire cu Putin pentru a-i spune 'tot adevărul' despre situația Rusiei și a forțelor sale armate care luptă împotriva Ucrainei.

El a confirmat joi că este 'teafăr și nevătămat' după ieșirea din arest, dar nu a comentat ștergerea mesajului, față de care a reacționat anterior inclusiv purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, ce a remarcat 'formulările destul de ciudate' ale autorului acestui mesaj vizualizat de aproape 11 milioane de ori în primele 24 de ore.

Aleksandr Lunin a susținut că a înregistrat și publicat acel mesaj după ce 'responsabili de rang înalt din Ministerul Apărării și din organismele de securitate' s-ar fi întâlnit cu el și ar fi decis să-l folosească pentru a transmite un mesaj președintelui Putin.

Același soldat a mai susținut că, dacă Putin nu-l primește personal la o întâlnire la Kremlin, 'consecințele vor fi foarte grave' și 'armata ar întoarce armele împotriva Kremlinului'.