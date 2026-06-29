Soldatul rus care amenințase cu o revoltă a armatei dacă nu e primit personal de Putin a fost reținut

Instanţa a refuzat să dezvăluie detaliile cazului. Foto: Getty Images

Soldatul rus Aleksandr Lunin, care a ameninţat cu o revoltă a armatei dacă nu se va întâlni personal cu preşedintele rus, Vladimir Putin, a fost reținut pentru afişarea de simboluri extremiste, relatează Agerpres. Bărbatul pretindea că mii de soldaţi sunt încarceraţi şi torturaţi de superiorii lor pe front și intenționa să-i semnaleze aceste abuzuri liderului de la Kremlin.

Tribunalul din Rossoşanski, regiunea Voronej, situată la graniţa cu Ucraina, l-a reţinut pe soldat sub acuzaţia de afişare a unor simboluri extremiste, potrivit publicației Verstka.



Instanţa a refuzat să dezvăluie detaliile cazului, care îi poate atrage acestuia o pedeapsă maximă de 15 zile de arest.



Un canal de Telegram asociat cu combatantul rus a anunţat sâmbătă arestarea lui Lunin, care ar fi fost reţinut pentru 11 zile, fără a oferi însă detalii.



Joia trecută a devenit viral un videoclip pe Instagram în care presupusul soldat denunţa ilegalităţi comise în cadrul trupelor ruse care luptă în Ucraina.



Lunin a afirmat că a înregistrat videoclipul, întrucât „înalţi funcţionari ai Ministerului Apărării şi ai serviciilor de securitate” s-au întâlnit cu el şi au decis să-l folosească pentru a transmite un mesaj preşedintelui rus despre aceste ilegalităţi.

Soldatul a susţinut că a fost contactat deoarece Putin ar fi văzut un alt apel pe care acesta l-a înregistrat la începutul lunii iunie.



În această nouă înregistrare, el afirma că mii de soldaţi sunt încarceraţi şi torturaţi „pentru că au refuzat să urmeze ordine stupide şi sinucigaşe” şi să-şi predea solda superiorilor.



Lunin avertizase că, dacă nu se va întâlni personal cu Putin la Kremlin, „consecinţele vor fi foarte grave”: „armata îşi va îndrepta armele împotriva Kremlinului”. În mai puţin de 24 de ore, apelul său acumulase 11 milioane de vizualizări.



A doua zi, Kremlinul a spus că este la curent cu ameninţările soldatului.



„Am fost informaţi despre existenţa unei astfel de înregistrări, dar încă nu am avut timp să o consultăm. Prin urmare, nu vom face comentarii pe marginea sa. Totuşi, judecând după cuvintele dumneavoastră (ale jurnalistului care a pus întrebarea), formulările (ale autorului videoclipului) sunt destul de ciudate. Trebuie să o consultăm mai întâi (înregistrarea)”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în cadrul unei conferinţe de presă zilnice.