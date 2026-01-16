Sondaj CNN: Majoritatea americanilor spun că Trump se concentrează pe prioritățile greșite

Foto: Getty Images

Americanilor le displace aproape fiecare aspect al președinției de până acum a lui Donald Trump, arată cel mai nou sondaj CNN realizat de SSRS. Conform datelor statistice, majoritatea americanilor spun că Trump are priorități greșite și face mult prea puțin pentru a rezolva problema costurilor de trai. O majoritate covârșitoare a votanților americani, 58% spun că primul an de mandat Trump 2.0 a fost un eșec.

Nu este mai nimic de bine pentru Trump și republicani în noul sondaj, într-un an critic pentru ambițiile politice ale noi administrații – în noiembrie se vor organiza alegerile intermediare pentru Congres.

Istoric, partidul de guvernământ pierde aproape mereu aceste alegeri, iar semnele arată că republicanii vor suferi o înfrângere istorică la aceste alegeri, fapt care l-ar pune pe Trump în situația de a rămâne un președinte fără prea multă autoritate până la sfârșitul mandatului.

Întrebați care este principala problemă cu care se confruntă țara, americanii au ales economia într-o majoritate covârșitoare. Sondajul sugerează că Trump nu reușește să-i convingă pe americani că face suficiente lucruri pentru a rezolva problemele cu care se confruntă votanții.

De asemenea, americanii par să fie îngrijorați de felul în care președintele SUA își folosește puterile prezidențiale dar și cu privire la eforturile sale de a-și impune influența asupra culturii americane.

Perspectivele americanilor asupra condițiilor economice au rămas stabile dar negative de-a lungul ultimilor doi ani, iar doar trei din zece văd în mod pozitiv economia.

Ce s-a schimbat în ultimul sondaj este pesimismul tot mai accentuat cu privire la viitor. Doar patru din zece americani se așteaptă ca economia să aibă un parcurs bun de acum într-un an.

O majoritate de 55% spune, de asemenea, că politicile economice ale lui Trump au înrăutățit situația economică, iar doar 32% spun că se vede o „îmbunătățire”.

Majoritatea, 64%, spun că Trump nu a făcut suficient de mult pentru a declanșa o scădere a prețurilor la bunurile esențiale. Chiar și când vine vorba de republicani, cam jumătate dintre ei spun că Trump ar trebui să facă mai mult. Această perspectivă o au chiar și membrii cultului lui Trump – cei care se declară susținători MAGA.

Majoritatea americanilor păun la îndoială faptul că Trump le prioritizează interesele. Doar 36% spun că acesta are prioritățile corecte, în scădere de la 45% cât era la începutul celui de-al doilea mandat al său.

Doar o treime dintre americani spun că lui Trump îi pasă de oameni ca el, în scădere de la 40% în luna martie a anului trecut – e vorba de cea mai proastă cifră a sa pe acest indicator din toată cariera politică.

Doar 37% dintre americani spun că Trump pune binele țării în fața câștigurilor sale personale, iar 32% spun că el este la curent cu problemele americanilor simpli.

„Chiar dacă face bine în unele zone, apare ca fiind foarte interesat de bine personal și pare că nu-i pasă de binele comun și de cetățeni”, a declarat un votant din statul Oklahoma, respondent în sondajul CNN.

Mai puțin de jumătate dintre americani spun că Trump are rezervele de energie și acuitatea mentală necesare să guverneze adecvat, iar doar 35% spun că sunt mândri că el este președintele SUA.

Trump meține sprijinul susținătorilor săi fanatici dar doar atât

Rata de încredere a lui Trump este, în acest moment, de 39%, iar opinia publică pe aproape toate aspectele președinției sale fie stagnează fie merge pe minus.

Cota sa de încredere s-a prăbușit rapid după o „lună de miere” prezidențială foarte scurtă. Începând din luna februarie a anului trecut, când înregistră o cotă de încredere de 48%, mică relativ la istoria președințiilor SUA, Trump a început să scadă vertiginos, mai ales de-a lungul primelor sale 100 de zile. De atunci cota sa de încredere a pendulat în jurul a 37-42%.

În fapt, Trump se confruntă cu o evoluție politică izbitor de asemănătoare cu al lui Joe Biden, ale cărui cote de favorabilitate au scăzut și ele rapid de-a lungul primului an în funcție. Joe Biden, la rândul său, nu a reușit să-i convingă pe americani că face o treabă bună cu economia, chiar și în ciuda faptului că nu a luat măsuri atât de dezastruoase precum tarifele lui Trump.

Dar, spre deosebire de sprijinul modest al lui Biden printre democrați în primul mandat, Trump controlează cu mână de fier secta MAGA, care pare dispusă să-l susțină și când aruncă în aer economia globală și a SUA.

Aproape nouă din zece republicani văd pozitiv prestația lui Trump de până acum, iar în jur de jumătate o susțin pe de-a întregul.

Printre membrii sectei MAGA, adică în jur de 40% dintre votanții republicani, sprijinul pentru Trump este cvasi-universal.

„Nu e perfect, dar obține rezultate”, scrie un republican din statul Tennessee, participant la sondajul CNN.

În ciuda sprijinului pe care-l primește de la cei mai fanatici susținători ai săi, Trump nu reușește deloc să-i convingă pe independenți, care îl susțin în proporție de doar 29%. În ce-i privește pe democrați, sprijinul lui Trump este foarte aproape de zero.

Doar 30% dintre americanii de origine latino îl mai susțin, numerele fiind similare și în cazul tinerilor sub 35 de ani. Ambele segmente îl susțineau pe Trump în proporție de 41% la începutul mandatului.

sursă: CNN

Evaluările sunt negative pe toate domeniile de interes

În timpul primului său mandat, rata de încredere a lui Trump când venea vorba de economie era deseori mai mare decât restul indicatorilor. La începutul celui de-al doilea mandat, Trump avea cele mai bune numere pe domeniul imigrației. De altfel, imigrația rămâne unul dintre puținele domenii în care Trump încă mai prezintă încredere pentru susținătorii săi cei mai fanatici.

Când vine vorba de publicul general, însă, Trump nu reușește să-i convingă pe americani că e capabil să guverneze adecvat în niciun domeniu – economia, imigrația, poltiica externă, gestionarea guvernului federal sau sănătate – când vine vorba de fiecare dintre ele, votanții au o părere negativă față de Trump.

Deși americanii consideră economia principala lor preocupare, democrația americană se situează clar pe locul al doilea – iar în rândul democraților este chiar problema principală. De asemenea, aceasta se află în fruntea listei motivelor pentru care americanii dezaprobă modul în care președintele Trump își exercită funcția. Aproximativ un sfert dintre cei care îl dezaprobă pe Trump spun că o fac din cauza folosirii abuzive a puterii prezidențiale sau a modului în care tratează democrația americană.

O majoritate de 58% afirmă că Trump a mers prea departe în utilizarea puterii președinției și a puterii executive, în creștere de la 52% la începutul mandatului său, anul trecut. Cei mai mulți spun, de asemenea, că a mers prea departe în încercarea de a schimba organizații culturale precum Smithsonianul și Kennedy Center (62%) și în reducerea programelor federale (57%), iar aproximativ jumătate spun că a mers prea departe în modificarea modului în care funcționează guvernul SUA.

În același timp, proporția celor care se așteaptă ca președinția lui Trump să schimbe fundamental America a scăzut de la 52% în aprilie anul trecut la 41% în prezent. Deși majoritatea cred în continuare că al doilea său mandat va schimba semnificativ țara, un număr tot mai mare de persoane spun acum că se așteaptă ca schimbările pe care le va face să se estompeze în timp.

sursă: CNN