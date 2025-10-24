Spaniolii au găsit tabloul de Pablo Picasso, în valoare de 600.000 de euro, în locul în care se aşteptau cel mai puţin

Datorită valorii lor inestimabile, operele lui Picasso sunt ţinte principale pentru hoţi / sursă foto: Getty Images

Poliţia spaniolă a anunţat, vineri, că a recuperat un tablou de Pablo Picasso dispărut la începutul acestei luni înaintea unei expoziţii temporare în sudul Spaniei din care urma să facă parte. Oamenii legii au spus că e posibil ca pictura nici să nu fi fost încărcată în camion înainte ca transportul să plece din Madrid, conform Agerpres, opera de artă fiind găsită, cel mai probabil, în locul de unde se credea că a dispărut.

Tabloul „Natură moartă cu chitară”, care valorează 600.000 de euro, a fost găsit după ce "specialiștii Poliției Științifice au efectuat inspecția coletului în care se afla opera recuperată”.

Brigada specializată în bunuri de patrimoniu îşi continuă ancheta, se mai spune în mesaj, fără a se precizat dacă poliţia crede că s-a comis vreo infracţiune.

Tablou de mici dimensiuni a făcut parte dintr-un lot mai mare de opere de artă transportate de la Madrid la Granada. Organizatorii expoziţiei au depus o plângere la poliţie pe 10 octombrie când au observat că tabloul lipseşte după despachetarea lăzilor pentru transport.

Poliţia a dat publicităţii o imagine în care tabloul este examinat de experţi criminalişti îmbrăcaţi în combinezoane sterile şi purtând măşti. Poliţia înregistrase tabloul, aflat în proprietatea unui colecţionar privat, în baza de date cu opere de artă furate a Interpolului, care conţine aproape 57.000 de obiecte.

Potrivit fundaţiei CajaGranada, organizatorul expoziţiei, camerele de supraveghere au arătat doar 57 de opere descărcate din vehiculul de transport, în loc de 58 câte erau aşteptate.