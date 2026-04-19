Statele baltice nu-i vor permite lui Robert Fico să le traverseze spațiul aerian pentru a ajunge la Moscova de „Ziua Victoriei”

Pro-rusul Fico face dese vizite la Moscova pentru întâlniri cu reprezentanții statului agresor. Foto: Getty Images

Estonia, Letonia şi Lituania i-au refuzat prim-ministrului slovac, Robert Fico, permisiunea de survol pentru a călători în Rusia cu ocazia comemorărilor victoriei în cel de-Al Doilea Război Mondial din luna mai, relatează dpa, citată de Agerpres.

„Fico nu va primi din nou permisiunea de a utiliza spaţiul aerian eston pentru un zbor spre Moscova pentru a participa la parada din 9 mai”, a anunţat, duminică, ministrul de externe al Estoniei, Margus Tsahkna, calificând comemorările drept „un eveniment menit să glorifice agresorul”.

Într-un videoclip publicat, sâmbătă, pe Facebook, Fico a afirmat că Letonia şi Lituania nu i-au acordat permisiunea de le folosi spaţiul aerian. Iniţial, nu a existat o confirmare oficială din partea autorităţilor de la Riga sau Vilnius.

În fiecare an, pe 9 mai, Rusia celebrează Ziua Victoriei. Anul acesta se marchează 81 de ani de la sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial în Europa.

Statele baltice, care se învecinează cu Rusia, au închis şi anul trecut spaţiul aerian pentru liderii care călătoreau la Moscova pentru aceste comemorări, inclusiv pentru Fico - care, alături de preşedintele sârb, Aleksandar Vucici, a fost printre puţinii invitaţi europeni.

Fico îşi anunţase deja intenţia de a participa din nou în acest an la evenimentul de la Moscova. Într-o postare pe Facebook de acum două săptămâni, el a spus că intenţionează să participe la trei evenimente internaţionale, precum şi la depunerea tradiţională de coroane la memorialul de război Slavin din Bratislava.

Primul dintre acestea ar fi memorialul fostului lagăr de concentrare de la Dachau, în Germania, pentru care nu a oferit încă o dată. Moscova urmează pe 9 mai, apoi Normandia în iunie, pentru aniversarea Debarcării Aliaţilor din 1944.

El a declarat că doreşte „să aducă un omagiu tuturor celor care au luptat împotriva fascismului şi celor care au fost victimele acestuia şi au îndurat suferinţe incredibile”.

Liderul slovac a criticat în repetate rânduri statele occidentale pentru neparticiparea la comemorările de la Moscova şi a cerut separarea conflictelor actuale de memoria comună.

Tsahkna a afirmat că niciunei ţări nu ar trebui să i se permită să folosească spaţiul aerian eston pentru a consolida relaţiile cu Rusia, atât timp cât statul agresor continuă să încalce normele internaţionale şi îşi menţine agresiunea împotriva Ucrainei.

Estonia şi celelalte două state baltice sunt parteneri apropiaţi ai Ucrainei. În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, Estonia, Letonia şi Lituania au fost ocupate de Uniunea Sovietică şi Germania. După război, Uniunea Sovietică le-a incorporat ca „republici socialiste sovietice”. Ele au rămas sub această ocupație până la căderea URSS, în 1991.