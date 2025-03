Statele Unite au evitat la limită paralizia bugetară a administraţiei federale

Statele Unite au evitat vineri la limită paralizia administrației federale, datorită voturilor acordate de câțiva senatori democrați unui text bugetar dorit de Donald Trump. Sursa Foto: Getty Images

Statele Unite au evitat vineri, la limită, paralizia administrației federale, datorită voturilor acordate de câțiva senatori democrați unui text bugetar dorit de Donald Trump. Bugetul provizoriu, adoptat cu doar câteva ore înainte de termenul limită de la miezul nopții, extinde finanțarea statului federal până în septembrie, notează Agerpres.

El include noi reduceri ale cheltuielilor statului federal, zguduit deja de numeroasele concedieri ale funcționarilor publici întreprinse de miliardarul republican și aliatul său Elon Musk. În ciuda majorității lor de 53 de senatori din totalul de 100, republicanii aveau nevoie de sprijinul a opt membri ai opoziției pentru a obține majoritatea cerută. Dacă senatorii democrați au fost unanimi în denunțarea conținutului acestei propuneri, zece dintre ei au cedat în cele din urmă pentru a permite trecerea textului, datorită schimbării de atitudine a liderului lor, Chuck Schumer.



Senatorul de New York afirmase miercuri că tabăra sa este unită împotriva textului. În cele din urmă a anunțat, a doua zi că va vota, cu titlu personal, pentru a permite adoptarea sa, din cauza îngrijorării sale cu privire la consecințele unei astfel de paralizii.



"Evitarea acesteia (N.r. - paraliziei) a fost cel mai bun mod de a minimiza daunele pe care administrația Trump le va provoca poporului american", a declarat el vineri într-un comunicat înainte de vot, citat de Agerpres.



O paralizie a serviciilor federale ar fi însemnat șomaj tehnic pentru sute de mii de funcționari publici, trafic aerian perturbat sau chiar întârzieri în plata anumitor ajutoare alimentare. Este o situație nepopulară în Statele Unite, pe care atât democrații, cât și republicanii doresc să o evite.



"Oricât de prost este textul de lege, o paralizie a serviciilor federale le-ar oferi lui Donald Trump și Elon Musk cheile orașului, statului și ale țării", a adăugat Chuck Schumer, care este îngrijorat de puterile suplimentare conferite Casei Albe în situația unui "shutdown" (N.r. - închideri).



Senatorul democrat Dick Durbin, a spus că "într-un moment în care Donald Trump și Elon Musk trec cu drujba prin efectivele statului federal și îngheață ilegal cheltuielile federale, ultimul lucru de care avem nevoie este să ne aruncăm țara și mai mult în haos și tulburări", votând ulterior adoptarea textului republican.



Apelurile pentru a permite această paralizie s-au înmulțit în ultimele zile, în scopul de a arăta o opoziție reală față de Donald Trump și programul său. Opțiunea lui Chuck Schumer a provocat nemulțumire în rândul partidului său, iar aproximativ o sută de manifestanți au protestat vineri dimineață în fața casei sale din New York, potrivit unui jurnalist AFP citat de Agerpres.



Nancy Pelosi, fosta președintă democrată a Camerei Reprezentanților, a rezumat vineri dilema cu care se confruntă partidul ei. Aleasa californiană a denunțat într-un comunicat "o falsă opțiune" între o paralizie a statului sau un "cec în alb" pentru administrația Trump, care constituie "un atac devastator la adresa bunăstării familiilor americane".



Democrații se tem că o finanțare temporară, mai degrabă decât pentru întregul an fiscal, diluează puterea Congresului în elaborarea bugetului, deoarece ar oferi puterii executive mai multă libertate de a alege ce cheltuieli să facă de fapt.



Aleasa democrată Rosa DeLauro a numit textul propus de republicani un "cec în alb pentru Elon Musk", în timp ce senatorul Mark Warner, cunoscut pentru pozițiile sale moderate, a anunțat că va vota "nu", spunând că este împotriva acestei "idei de a le da cheile lui Trump și Musk fără constrângeri".



În schimb, Donald Trump l-a felicitat pe Chuck Schumer "pentru că a făcut ceea ce trebuie, luându-și curajul în ambele mâini". Trump a respins joi responsabilitatea unui potențial "shutdown" asupra democraților, afirmând că în caz de paralizie va fi "din vina lor".