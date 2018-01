Stephen Hawking, mesaj pentru cei care suferă de depresie: „Nu e o închisoare eternă“

Stephen Hawking a vorbit, în cadrul unei conferințe, despre depresie, pe care o compară cu o gaură neagră.

„Mesajul acestei prelegeri este că găurile negre nu sunt atât de negre precum sunt prezentate. Nu sunt închisori eterne, aşa cum s-a crezut cândva. Lucrurile pot ieşti dintr-o gaură neagră, chiar şi într-un alt univers. Aşa că dacă vă simţiţi prinşi într-o gaură neagră, nu renunţaţi – există o cale de ieşire“, a declarat fizicianul.

Totodată, Hawking a precizat că este recunoscător pentru realizările sale şi pentru tot ce i-a dăruit viaţa. „Deşi am fost ghinionist şi am fost diagnosticat cu boala neuronului motor, am fost foarte norocos în aproape toate celelalte aspecte ale vieţii“, a mărturisit Hawking.

Profesorul a mai precizat că: „Este foarte important să nu vă înfuriaţi, indiferent de cât de grea vă poate părea viaţa, deoarece puteţi pierde orice speranţă dacă nu mai sunteţi capabili să râdeţi de voi înşivă şi de viaţă în general“, potrivit The Independent.