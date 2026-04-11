SUA, afectate de o criză a croitorilor: „Meseria nu se poate baza pe AI”

Kil Bae, un croitor cu experienţă din Manhattan, în vârstă de 63 de ani. El practică meseria de la 17 ani. Sursa foto: Profimedia

Datele oficiale din SUA arată că, în urmă cu aproape doi ani, la nivel național, existau mai puțin de 17.000 de croitori, cusători și creatori de modă care lucrau în unități de producţie, într-o scădere cu 30% față de cum arăta branşa în urmă cu 10 ani, notează AP. Cu tot cu oamenii care lucrează pe cont propriu și cu cei care muncesc în societăţi private, vârsta medie pentru croitori a fost de 54 de ani anul trecut, cu 12 ani mai mare decât media vârstei angajaţilor din toate domeniile SUA.

Salariul oferit pentru mânuirea acului și aței, raportat la abilitățile necesare și la efortul fizic al aplecării asupra unei munci detaliate timp de ore întregi, probabil descurajează adolescenții și tinerii adulți să-i urmeze sfaturile lui Kil Bae, un croitor cu experienţă din Manhattan, în vârstă de 63 de ani. El practică meseria de la 17 ani.

"Recomand tinerilor această meserie, deoarece aceasta nu poate fi bazată pe Inteligență Artificială”, a spus Bae, menționând că Inteligența Artificială automatizează crearea tiparelor, dar până acum nu poate reproduce munca unui croitor. „Corpuri diferite. Forme diferite. Nu pot copia așa. Dacă închid ușa asta, pot ieși și găsi alta.”

Dar, la fel ca gravura, repararea instrumentelor muzicale și multe alte meserii calificate, crearea și croirea hainelor conform specificațiilor individuale nu a atras suficienți lucrători la nivel de bază,de-a lungul anilor, pentru a-i înlocui pe profesioniștii care "își retrag acele" după decenii de muncă.

Salarii mici în croitorie

Salariul mediu anual al croitorilor, croitoreselor și cusătorilor la comandă, în 2024, a fost de 44.050 de dolari pe an, comparativ cu media de 68.000 de dolari pentru toți oamenii din câmpul muncii din SUA.

"Majoritatea formării profesionale în domeniul modei vizează, de fapt, producția de masă, nu petrecerea timpului într-un atelier confecționând manual o îmbrăcăminte”, a declarat Scott Carnz, rectorul LIM College, o facultate cu scop lucrativ care oferă diplome în discipline din domeniul afacerilor modei. „Munca este, de asemenea, plictisitoare.”

Anunțurile online pentru locuri de muncă pentru croitori, creatori de modă și cusători au rămas destul de stabile, potrivit lui Cory Stahle, economist în cadrul diviziei de cercetare a site-ului de locuri de muncă Indeed. Între februarie 2020 și sfârșitul aceleiași luni din acest an, posturile vacante anunțate au scăzut cu aproximativ 2%, în timp ce posturile pentru locuri de muncă atât în ​​marketing, cât și în software au scăzut cu aproape 30%, a spus el.

Branşa, dominată de angajaţi imigranţi

Imigranții cu și fără statut legal permanent, refugiații și cetățenii naturalizați au alimentat industria confecțiilor din America de peste un secol. Aproximativ 40% dintre croitori, croitori de modă și cusători erau născuți în străinătate, potrivit Juliei Gelatt, directoare asociată a Programului de Politici de Imigrare din SUA al think tank-ului non-partizan. Cele mai mari ponderi au provenit din Mexic, Coreea de Sud, Vietnam și China, a spus ea.

Pentru a aborda o lipsă tot mai mare de forță de muncă, industria modei caută să creeze o nouă generație de maeștri croitori.

Nordstrom, cel mai mare angajator de croitori și specialiști în modificare vestimentară din America de Nord, a colaborat cu Institutul de Tehnologie a Modei din New York pentru a lansa un program de nouă săptămâni în tehnici avansate de cusut și modificare vestimentară.

„În mod obișnuit, croitoria nu a făcut niciodată parte din setul de competențe americane”, a declarat instructorul FIT și creatorul de costume de pe Broadway, Michael Harrell, care predă cursul.

Tinerii preferă IT-ul

Bae are un fiu pe care a încercat să-l convingă să se apuce de croitorie. Fiul lucra cu computerele și apoi a deschis o covrigărie.

"Tinerii vor doar să găsească un loc de muncă în domeniul computerelor”, a spus Bae. „Cred că e prea plictisitor. Cred că este foarte interesant. De fiecare dată, desenez în minte. Sunt ca un artist.”

Bae s-a instruit cu sora și fratele său mai mare la magazinul lor de îmbrăcăminte personalizată, la aproximativ 150 de kilometri de Seul. După cinci ani, s-a mutat în capitala Coreei de Sud pentru a lucra la comenzi personalizate și mostre pentru diverse companii. S-a mutat în New York, unde a lucrat pentru Ralph Lauren, Donna Karan și alte mărci de designeri.

Și-a deschis propriul magazin în Connecticut în 2011, dar pandemia de COVID-19 l-a forțat să închidă după un deceniu. A redeschis magazinul în locația actuală un an mai târziu.

Folosește trei mașini de cusut diferite: una de bază, alta pentru materiale grele precum denimul și pielea și o mașină de overlock, care taie, decorează și finisează marginile țesăturilor simultan.

Bae a spus că intenționează să continue să lucreze atâta timp cât mâinile îi rămân suficient de stabile.

„Învăț mereu”, a spus el.