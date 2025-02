SUA ar fi făcut Ucrainei o ofertă „îmbunătățită semnificativ” privind mineralele rare. Zelenski dă de înțeles că e deschis la propunere

Administrația americană i-a transmis președintelui Volodimir Zelenski un draft revizuit și „îmbunătățit” al acordului privind mineralele rare, care a provocat o ruptură în relațiile dintre SUA și Ucraina în această săptămână. O sursă apropiată discuțiilor a spus că mai mulți consilieri ai lui Zelenski l-au încurajat să semneze propunerea actualizată pentru a evita un alt conflict cu Trump și pentru a permite președintelui SUA să justifice sprijinul american pentru Ucraina, scrie Kyiv Post, care citează Axios.

Disputa privind mineralele a contribuit la declanșarea unei crize majore în relațiile dintre cele două țări. Trump l-a numit pe Zelenski „dictator” și l-a acuzat că a ales războiul cu Rusia, iar Zelenski l-a acuzat pe Trump că ar fi căzut pradă „dezinformării” rusești.

Surse din Ucraina și SUA au declarat pentru Axios că noua propunere a fost „îmbunătățită semnificativ” și „conform cu legea ucraineană”.

Surse au declarat pentru Axios că consilierii apropiați ai lui Zelenski l-au încurajat să accepte înțelegerea.

Zelenski a respins oferta inițială a președintelui american Donald Trump privind mineralele rare și i-a transmis secretarului Trezoreriei, Scott Bessent, că nu va semna așa ceva.

Conform CNN, Trump spunea că urmează să „reînvie” acordul pentru minerale pe care Zelenski l-a refuzat zilele trecute, acuzându-l pe președintele ucrainean că „l-a tratat cam nepoliticos” pe secretarul american al trezoreriei, Scott Bessent. Oficialul american venise la Kiev să-i facă cunoscute lui Zelenski condițiile acordului pentru mineralele rare pe care SUA vrea să le obțină din Ucraina.

Trump a lansat și o amenințare la adresa lui Zelenski – fie o să semneze acordul cu SUA pentru minerale, fie „lucrurile care vin n-o să-l facă prea fericit”. Trump a cerut din nou ca Ucraina să organizeze alegeri, în ciuda faptului că ele sunt ilegale pe timp de lege marțială și război, conform legislației interne a țării.

„Scott Bessent s-a dus acolo și a fost tratat cam nepoliticos pentru că ucrainenii i-au spus, practic, că nu pot să discute cu el pentru că Zelenski doarme și nu e disponibil să-l întâlnească”, a declarat Trump, miercuri noapte, în timp ce se afla la bordul Air Force One.

Consilierul pentru securitate național al președintelui SUA, Mike Waltz, le-a transmis, joi, ucrainenilor că ar trebui să „lase tonul mai moale” și să semneze acordul cu guvernul Statelor Unite pentru resursele naturale.

După ce conferința de presă pe care trebuia să o țină la Kiev cu generalul Keith Kellogg a fost anulată de delegația americană, Zelenski a transmis pe X un mesaj de deschidere după întâlnirea cu emisarul trimis de Donald Trump.

„O zi de activitate internațională intensă. Întâlnirea mea cu generalul Kellogg a fost una care redă speranța și avem nevoie de acorduri puternice cu SUA – acorduri care să funcționeze cu adevărat. Am instruit echipa mea să lucreze rapid și cu multă înțelepciune.

Economia și securitatea trebuie să meargă întotdeauna mână-în mână, iar detaliile acestor acorduri contează – cu cât sunt mai bine structurate, cu atât rezultatele sunt mai bune.

Împreună cu generalul Kellogg, am discutat despre situația de pe linia frontului, despre necesitatea eliberării tuturor prizonierilor noștri de război deținuți în Rusia și despre necesitatea unui sistem clar și fiabil de garanții de securitate – un sistem care să asigure că acest război nu va mai reveni niciodată și că Rusia nu va mai distruge vieți niciodată.

Cu toții avem nevoie de pace – Ucraina, Europa, America și întreaga lume.”

A day of intense international work. My meeting with General Kellogg was one that restores hope, and we need strong agreements with the U.S.—agreements that will truly work. I have instructed my team to work quickly and very sensibly.



Economy and security must always go hand in… pic.twitter.com/N5k2bu13qk