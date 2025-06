SUA au revocat vizele membrilor grupului Bob Vylan după scandalul de la Festivalul Glastonbury

Autorităţile din Statele Unite au anunţat luni că au retras vizele celor doi membri ai grupului britanic Bob Vylan, care au cântat o melodie prin care au cerut moartea armatei israeliene, în timpul Festivalului Glastonbury 2025, scrie Agerpres.

Secretarul de Stat adjunct Christopher Landau a declarat că Statele Unite "au revocat vizele americane ale membrilor grupului Bob Vylan în baza tiradei lor pline de ură de la Glastonbury, inclusiv a faptului că au atras publicul în scandări ale morţii".



"Străinii care glorifică violenţa şi ura nu sunt vizitatori bineveniţi în ţara noastră", a adăugat el pe reţeaua de socializare X.



Administraţia preşedintelui Donald Trump a revocat vizele mai multor persoane, în principal ale unor studenţi, care susţineau activismul anti-israelian.

The @StateDept has revoked the US visas for the members of the Bob Vylan band in light of their hateful tirade at Glastonbury, including leading the crowd in death chants. Foreigners who glorify violence and hatred are not welcome visitors to our country.