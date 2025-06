Scandal la Festivalul Glastonbury: BBC, criticat pentru difuzarea mesajelor anti-Israel ale trupei Bob Vylan

În timpul concertului, unui dintre cei doi membri ai grupului a scandat "Moarte, moarte pentru IDF!". Foto: Getty Images

BBC regretă că nu a întrerupt transmisiunea în direct a concertului susținut de cei doi artişti din grupul Bob Vylan, care au făcut declarații împotriva Israelului, sâmbătă, pe scena Festivalului Glastonbury, a anunțat luni radioteleviziunea publică din Regatul Unit, scrie Agerpres.



"BBC respectă libertatea de exprimare, dar se opune cu fermitate incitării la violență. Sentimentele antisemite exprimate de Bob Vylan sunt complet inacceptabile și nu își au locul în programele noastre", a transmis BBC într-un comunicat de presă.



În timpul concertului, unui dintre cei doi membri ai grupului a scandat "Moarte, moarte pentru IDF!", referindu-se la forțele de apărare israeliene, și a îndemnat publicul să scandeze la fel.



"Ar fi trebuit să întrerupem difuzarea în timpul concertului. Regretăm că acest lucru nu s-a întâmplat", a adăugat BBC, care a transmis în direct concertul grupului Bob Vylan pe platforma sa dedicată Festivalului Glastonbury.



Cuvintele celor doi punk-rapperi au fost condamnate, de asemenea, de prim-ministrul Keir Starmer și de organizatorii festivalului. Poliția britanică a precizat că examinează "dacă au fost comise infracțiuni care ar necesita deschiderea unei anchete penale".



Ofcom, agenția de reglementare a audiovizualului britanic, s-a declarat "foarte îngrijorată" de această transmisiune în direct.

"BBC are de dat, în mod clar, niște răspunsuri", a transmis Ofcom într-un comunicat, afirmând că se va informa "în legătură cu procedurile implementate (de BBC) pentru a garanta respectarea propriilor directive editoriale".



Ediția din acest an a Festivalului Glastonbury a fost urmărită cu mare atenție din cauza prezenței controversate a unui alt grup rap, trupa nord-irlandeză Kneecap, în contextul în care unul dintre cei trei membri ai săi, Liam O'Hanna, cunoscut sub pseudonimul artistic Mo Chara, a fost pus sub acuzare pentru "infracțiunea de terorism" după ce a arborat pe scenă un drapel al mișcării teroriste Hezbollah în timpul unui concert susținut la Londra în 2024.



BBC anunțase deja că spectacolul ce urma să fie susținut de grupul Kneecap la Festivalul Glastonbury nu va fi difuzat în direct.



După ce au urcat pe scena de la Glastonbury la puțin timp după show-ul grupului Bob Vylan, rapperii din trupa Kneecap, originari din Belfast, au acuzat Israelul că este "un stat criminal de război" și și-au exprimat din nou sprijinul față de Palestina, scandând de mai multe ori "Free Palestina" și îndemnând totodată publicul să repete insulte care îl vizau pe prim-ministrul Keir Starmer.