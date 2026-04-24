SUA cumpără grâu din Polonia din cauza prețurilor ridicate de pe piața internă

Prețurile la grâul de iarnă din SUA se situează în prezent în jurul a 250-253 de dolari pe tonă FOB

Mai mulți cumpărători din Statele Unite au achiziționat grâu de panificație din Polonia în ultimele săptămâni, fiind căutate livrări la prețuri avantajoase în contextul prețurilor ridicate la grâul din SUA, au declarat mai mulți traderi europeni pentru Reuters, potrivit Agerpres.

Estimările cu privire la volumul achizițiilor variază.

Un trader din Polonia a declarat că patru transporturi de grâu de panificație polonez, de câte 30.000 de tone fiecare, au fost vândute pentru a fi expediate către facilitățile de procesare de pe coasta de est a SUA.

Un trader german a declarat că au fost vândute două până la patru transporturi de aceeași dimensiune, în timp ce un alt trader german a raportat că au fost vândute două transporturi.

Potrivit traderilor, vânzările au implicat grâu din noua recoltă poloneză din vara anului 2026. Livrările ar urma să fie făcute între septembrie și decembrie.

„Morile din SUA par să caute alternative mai ieftine la grâul scump din SUA”, a declarat un trader german. „Morile din SUA au cumpărat în mod frecvent din Polonia în ultimii ani, dacă prețurile din SUA erau considerate prea mari”, a adăugat traderul.

Potrivit traderilor, prețurile la grâul de iarnă din SUA se situează în prezent în jurul a 250-253 de dolari pe tonă FOB pentru livrarea în mai, cu mult peste prețul grâului în regiunea Mării Baltice, aproximativ 238-240 de dolari pe tonă FOB.