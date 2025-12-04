SUA dau derogare de la sancțiuni pentru benzinăriile Lukoil până în aprilie 2026. Ţoiu: Timp pentru a proteja locurile de muncă

2 minute de citit Publicat la 20:55 04 Dec 2025 Modificat la 20:58 04 Dec 2025

SUA permit derularea de tranzacții cu benzinăriile Lukoil până la sfârșitul lui aprilie. Sursă foto: Hepta

Administraţia Trump a autorizat, joi, derularea de tranzacţii cu benzinăriile Lukoil din afara Rusiei, acordând o derogare de la sancţiunile impuse în octombrie pentru rolul pe care veniturile companiei petroliere îl joacă în sprijinirea războiului Moscovei în Ucraina, conform Agerpres. Ministra de Externe a României, Oana Ţoiu, a declarat că această măsură "asigură timpul necesar pentru a proteja locurile de muncă şi securitatea energetică".

Potrivit unui comunicat postat pe site-ul Trezoreriei SUA, tranzacţiile cu benzinăriile Lukoil sunt autorizate până la 29 aprilie 2026, în ideea de a evita penalizarea clienţilor şi furnizorilor lor şi cu condiţia ca veniturile să nu fie transferate în Rusia.

Lukoil are aproximativ 200 de benzinării sub marcă proprie în New Jersey, Pennsylvania şi New York. Operatorul finlandez de benzinării Teboil, companie deţinută de Lukoil, care deţine aproximativ 430 de benzinării, a declarat luna trecută că îşi va închide treptat operaţiunile, pe măsură ce combustibilul se epuizează. Anterior, a declarat că se aşteaptă ca Lukoil să vândă lanţul.

Lukoil este unul dintre cei mai importanţi jucători pe piaţa distribuţiei de combustibil din Republica Moldova şi Bulgaria, operând aproximativ 600 de benzinării în Turcia şi peste 300 în România.

Reuters a dezvăluit anterior că grupul petrolier ungar MOL ar dori să cumpere rafinăriile şi benzinăriile Lukoil din Europa, precum şi participaţiile la activele de producţie din Kazahstan şi Azerbaidjan.

La finele lunii noiembrie, ministrul român al Energiei, Bogdan Ivan, anunţa că trei companii şi-au manifestat intenţia de a achiziţiona activele Lukoil în România, atât rafinăria, cât şi reţeaua de benzinării.

Oana Ţoiu a transmis care sunt consecințele deciziei luate de americani

Într-o postare pe X, Oana Ţoiu a prezentat consecințele principale ale deciziei SUA de joi.

"Decizia SUA ?? (OFAC) de astăzi, Licența 128B privind Lukoil, asigură timpul necesar pentru a proteja locurile de muncă şi securitatea energetică şi păstrează interdicțiile de transferuri spre Rusia.

În ultimele săptămâni ne-am coordonat îndeaproape cu OFAC privind scenariile posibile în România, alături de ministerele relevante, iar Guvernul României a luat măsurile necesare și are acum instrumentele pentru a putea supraveghea activitatea companiei.

Știu că sunt mulți angajați şi familiile lor care au nevoie de claritate până la vânzare, care se întreabă dacă de Crăciun vor putea primi banii de salarii de la angajatorul lor sau nu", a postat Ţoiu, care, în continuare, a enumerat concluziile deciziei SUA:

Consecințele principale ale deciziei SUA de astăzi sunt:

Stabilitate: Benzinăriile pot funcționa legal, pot plăti salarii și achiziționa stocuri până în aprilie 2026.

Exit ordonat: Se permite explicit vânzarea sau lichidarea operațiunilor către alți operatori.

Bani blocați spre Kremlin: Este interzis transferul oricăror fonduri sau profituri către Rusia, iar asta nu va fi ceva ce depinde doar de cuvântul lor, ci este ceva ce monitorizăm direct".

Decizia SUA ?? (OFAC) de astăzi, Licența 128B privind Lukoil, asigură timpul necesar pentru a proteja locurile de muncă şi securitatea energetică şi păstrează interdicțiile de transferuri spre Rusia.



În ultimele săptămâni ne-am coordonat îndeaproape cu OFAC privind scenariile… — Toiu Oana (@oana_toiu) December 4, 2025