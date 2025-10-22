SUA își extind războiul împotriva traficanților. Hegseth anunță că armata americană a atacat și distrus o barcă în Pacificul de Est

Foto: Captură Twitter/Pete Hegseth

Armata americană a lansat un atac letal împotriva unei bărci din Pacificul de Est, marți, atac care a dus la moartea celor două persoane aflate la bord, conform informațiilor date de secretarul apărării, Pete Hegseth, și citate de CNN.

Lovitura împotriva vasului din Pacific, al optulea astfel de atac făcut în ultima perioadă de armata SUA împotriva unor vase despre care americanii spun că „livrează droguri”, pare să marcheze o extindere a campaniei militare a administrației Trump împotriva traficanților.

Până acum, astfel de atacuri au fost făcute doar în Marea Caraibilor.

„Narcoteroriștii care intenționează să aducă otravă în țara noastră nu vor găsi port sigur nicăieri în emisfera noastră”, a scris Hegseth, pe Twitter, miercuri.

Yesterday, at the direction of President Trump, the Department of War conducted a lethal kinetic strike on a vessel being operated by a Designated Terrorist Organization and conducting narco-trafficking in the Eastern Pacific.



Hegseth a spus că barca atacată în Pacific „era controlată de o organizație desemnată teroristă și făcea trafic de drocuri în Pacificul de Est”. El a mai spus și că barca „era cunoscută de serviciile noastre de informații pentru că era implicată în trafic ilicit de narcotice și tranzita o rută binecunoscută”.

Secretarul american al apărării a spus că armata SUA nu a suferit nicio pierdere în acest atac și i-a comparat pe presupușii traficanți cu organizația teroristă Al Qaeda.

Administrația Trump folosește, ca justificare juridică pentru aceste atacuri, un document juridic secret. Pe baza ei, armata SUA atacă presupuși traficanți fără niciun proces juridic, un lucru neobișnuit într-o democrație în care funcționează statul de drept.

Cel puțin alte două astfel de vase au fost bombardate în Marea Caraibilor în perioada recentă. Doi supraviețuitori au fost repatriați în Ecuador și Columbia de americani.