SUA oferă Poloniei sute de blindate Stryker la prețul de un dolar. De ce renunță americanii la aceste vehicule

Vehicul Stryker. Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images

Polonia ia în considerare să cumpere în jur de 250 de vehicule blindate Stryker din SUA, la mâna a doua, pentru un preț simbolic de un dolar, relatează Kyiv Post. Armata poloneză face o extindere masivă a capacităților sale de luptă, cea mai mare din ultimele decenii.

Oportunitatea de a achiziționa aceste vehicule de luptă vine în contextul în care SUA își restructurează și micșorează prezența în Europa, fapt ce „eliberează” numeroase astfel de vehicule Stryker și le face disponibile pentru un transfer.

Ministrul polonez al apărării, Waldyslaw Kosiniak Kamysz, declara, săptămâna trecută, că guvernul american a propus ca Polonia să preia vehiculele blindate și că asta ar fi o opțiune mai bună decât să se întoarcă în SUA.

Programul pentru unități de apărare în exces al SUA permite ca echipamentele militare americane în surplus să fie transferate aliaților la prețuri simbolice sau fără costuri.

Agenția de presă poloneză de stat PAP a relatat, luni, că ministerul apărării local analizează propunerea și a instruit Forțele Armate ale Poloniei să inspecteze starea tehnică a vehiculelor și să le evalueze pentru a vedea dacă sunt utile pentru antrenament și uz operațional.

Oficialii au declarat pentru PAP că planul nu va interfera cu actualele planuri de achiziții ale armatei Poloniei.

Conform ministerului apărării de la Varșovia, un transfer rapid al vehiculelor Stryker ar putea ajuta forțele armate să-și refacă stocul de echipamente mai rapid și la un cost mult mai mic.

Ce oferă vehiculele Stryker

Vehiculele blindate Stryker pot avea la bord un echipaj de două persoane și nouă infanteriști. Ele au fost folosite de armata americană vreme de două decenii în mai multe teatre de operațiuni, inclusiv în Irak și Afganistan.

Avantajul lor operațional constă în mobilitate, dizainul modular și capacitatea de a fi desfășurate rapid pe distanțe lungi, fie pe calea aerului, fie terestru.

Fiecare vehicul poate fi transportat de un avion C-130, ceea ce înseamnă că el poate muta rapid trupe și echipamente pe câmpul de luptă.

Mai multe sute de vehicule Stryker au fost livrat și trupelor ucrainene din 2022 încoace. Ucrainenii le folosesc pentur transport, operațiuni de recunoaștere și pentru evacuarea răniților.

Styker au mai multe versiuni disponibile și nu este încă clar care variantă va fi oferită Poloniei.

Controverse la Varșovia

Știrea că Polonia ar putea achiziționa aceste vehicule a produs răspunsuri variate – unii experți militari polonezi spun că achiziționarea acestor blindate, ale căror capacități operaționale sunt comparabile cu modelul local polonez KTO Rosomak, ar putea submina dezvoltarea și producția locală de echipamente militare.

Totuși, crearea a două noi divizii în Forțele Armate Poloneze, ambele cu brigăzi motorizate, a creat o cerere serioasă de blindate de luptă, o cerere pe care piața poloneză nu o poate satisface pentru moment.

Într-o declarație pentru radioul public din Varșovia, săptămâna trecută, Kosiniak Kamysz a declarat că propunerea americanilor arată că există încredere la Washington față de Polonia.

„Armata poloneză continuă să crească, noi unități sunt create, iar numărul soldaților crește – asta înseamnă că avem o cerere crescută pentru echipamente și armament”, a declarat el.

În contextul unor amenințări tot mai intense din partea statului agresor rus, Polonia, care are graniță directă cu exclava Kaliningrad și cu vasalul lui Putin, Belarus, și-a intensificat eforturile de a extinde capacitățile armatei sale. Armata poloneză trece printr-una dintre cele mai rapide și mai mari extinderi.

De asemenea, guvernul de la Varșovia are unul dintre cele mai mari bugete militare din Europa, un fapt lăudat des de administrația americană, care dorește ca Europa să fie mai puțin dependentă militar de SUA.