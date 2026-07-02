SUA se pregătesc să modifice legile care-i protejează pe oameni de radiațiile nucleare. Fizician: "Populația va primi doze mai mari"

2 minute de citit Publicat la 21:19 02 Iul 2026 Modificat la 21:19 02 Iul 2026

Administrația Trump se pregătește să relaxeze legislația privind protecția populației la radiații nucleare. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

Autoritatea de reglementare a energiei nucleare din SUA a propus modificări ale legislației care conține regulile destinate protejării oamenilor de radiații.

Este cel mai recent demers al administrației Trump de a relaxa prevederile legale, cu scopul de a accelera dezvoltarea și de a reduce costurile pentru noi reactoare atomice, relatează Reuters.

Ordinul executiv 225 semnat de președintele republican vizează "să accelereze autorizarea reactoarelor".

De asemenea, Departamentele Energiei și Apărării sunt îndrumate să colaboreze în vederea construirii de centrale nucleare pe terenurile federale.

Donald Trump dorește să crească de patru ori capacitățile de energie nucleară ale Statelor Unite până în 2050, pentru a acoperi cererea națională, în creștere din cauza expansiunii centrelor de date pentru Inteligența Artificială și a industriei criptomonedelor.

În acest context, propunerea Comisiei de Reglementare Nucleară, NRC, elimină un standard de protecție împotriva radiațiilor numit "pe cât de scăzut cu putință este posibil" (prescurtat ALARA, în limba engleză).

Trump vrea să scape de "ALARA"

Standardul "ALARA" prevede limite obiective de doză pentru radiații.

"Această modificare ridică ștacheta clarității în reglementările noastre. Nu e vorba de coborârea ștachetei standardelor noastre de siguranță", a declarat Ho Nieh, președintele NRC.

Industria nucleară din SUA a acuzat mult timp că respectarea standardului "ALARA" este "costisitoare, consumatoare de timp și plină de incertitudini".

Constructorii de reactoare spun că standardul respectiv e tributar ideii că "orice doză de radiații, indiferent cât de mică, prezintă riscuri de cancer".

Ce propune NRC în locul "ALARA"

Modificările propuse de NRC prevăd o "abordare graduală" a gestionării dozei de radiații, bazată pe risc și circumstanțe operaționale.

De asemenea, ele permit operatorilor de centrale nucleare o mai mare flexibilitate în utilizarea "metodelor moderne de evaluare a dozelor de radiații pentru lucrători și public".

Ho Nieh a indicat că nu anticipează schimbări majore la reactoarele nucleare actuale pe seama noii propuneri de reglementare, însă a adăugat că aceasta ar putea ajuta la accelerarea dezvoltării de noi reactoare.

"Acum (reprezentanții industriei, n.r.) au o imagine foarte clară despre cum vor arăta cerințele de protecție împotriva radiațiilor, ceea ce va influența modul în care își construiesc și proiectează reactorul, în ceea ce privește ecranarea și materialele pe care le utilizează", a precizat acest oficial.

Fizician: "Publicul și lucrătorii din centrale atomice vor fi expuși la doze mai mari de radiații"

"Prin eliminarea din legislație a principiului 'ALARA', noua regulă generală propusă NRC va face ca lucrătorii din instalațiile nucleare și publicul larg să fie expuși la niveluri mai ridicate de radiații cancerigene doar pentru a economisi bani industriei nucleare", a spus, la rândul său, Edwin Lyman, fizician și membru al USC, o organizație non-profit cu preocupări în domeniul nuclear și al protecției mediului.

"Acest lucru nu va face decât să crească povara bolilor într-un moment în care ratele cancerului sunt deja în creștere în rândul tinerilor", a adăugat el.

Reuters amintește că NRC a propus, luna trecută, modificări la standardele de securitate ale centralelor nucleare despre care UCS a afirmat că "ar slăbi dramatic măsurile care protejează instalațiile de atacurile teroriste".

O altă modificare avansată miercuri ar aduce modificări majore la acordarea de licențe de noi reactoare, inclusiv simplificarea construcției acestor obiective.