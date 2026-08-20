SUA și Rusia își mută „meciul” în Africa. Trump curtează Marocul, Putin și-a construit deja șase baze în nord

Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images

Statele Unite fac o mișcare pentru a opri expansiunea Rusiei în Africa, în condițiile în care armata rusă se extinde pe continentul africa cu șase noi baze militare, relatează Business Insider. Rușii au obținut și un acord pentru avioane de luptă invizibile pe radar. De ani de zile, Statele Unite au avertizat că Rusia își extinde influența în Africa prin parteneriate de securitate, contractori militari și rețele de furnizare a armamentului.

Îngrijorarea a crescut pe măsură ce Rusia își consolidează prezența în Libia, unde își extinde operațiunile în mai multe baze aeriene strategice și desfășoară echipamente militare mai aproape de coridorul mediteraneean al Africii de Nord.

Statele Unite par să mizeze acum pe Maroc ca partener de securitate pe termen lung, capabil să contracareze influența tot mai mare a Rusiei și, în același timp, să consolideze accesul american într-una dintre țările cu cea mai strategică poziție din Africa.

Rețeaua militară rusă din nordul Africii

Extinderea Rusiei în Africa face parte dintr-o strategie mai amplă, care a început să prindă contur cu ani înaintea actualei consolidări militare din Libia. „Rusia își creează o rețea de influență încă din 2017 și 2018 pentru a servi noii sale agende de confruntare cu Occidentul”, a relatat Le Monde.

Statele Unite și-au exprimat pentru prima dată îngrijorarea cu privire la activitățile militare ale Rusiei în Libia în 2020, acuzând Kremlinul că a trimis avioane de luptă pentru a sprijini Grupul Wagner, companie militară susținută de Rusia care a ajutat forțele comandantului libian Khalifa Haftar. Un raport al ONU a estimat ulterior că în țară operau până la 1.200 de mercenari ruși.

Mai recent, Business Insider Africa a relatat că Rusia își extinde activitățile în șase baze aeriene din Libia, printre care Jufra, Al-Khadim, Ghardabiya, Brak Al-Shati, Maaten Al-Sarra și Tamanhint.

Bazele sunt modernizate prin îmbunătățirea pistelor, construirea sau extinderea adăposturilor pentru aeronave, a depozitelor și a spațiilor de cazare, în timp ce desfășurarea de avioane de luptă, drone, sisteme de apărare antiaeriană, militari și echipamente întărește capacitatea Rusiei de a deplasa forțe între Africa de Nord și regiunea mai largă a Sahelului.

Îngrijorarea a crescut în special după ce Rusia a înarmat Algeria, rivalul regional al Marocului, cu avioane de luptă avansate Su-34 și Su-30, sisteme de apărare antiaeriană S-400 și S-300 și alte tipuri de armament, transformând Algerul într-una dintre cele mai puternic înarmate capitale militare ale Africii.

În același timp, Franța și alte puteri europene și-au pierdut influența în unele zone ale Sahelului, lăsând mai mult spațiu Rusiei și Chinei pentru a-și extinde accesul la resursele strategice ale Africii, inclusiv aur și uraniu.

Miza este tot mai mare, iar guvernul american urmărește acum să folosească Marocul drept partener militar strategic, acordul mult dorit pentru achiziția de avioane F-35 putând deveni parte a următoarei etape a relației dintre cele două țări.

Mișcarea este cu atât mai importantă cu cât Donald Trump remodelează prezența militară a Statelor Unite, inclusiv prin planuri de reducere a numărului de militari desfășurați în Germania și mutarea unei părți a forțelor către țări precum Polonia și state din Africa.

În acest context de securitate în schimbare, poziția Marocului îi oferă un avantaj strategic pentru Statele Unite. Regatul se află între Africa, Europa și Oceanul Atlantic și este în același timp aproape de Marea Mediterană și de flancul sudic al Europei.

SUA își extind cooperarea militară cu Marocul

Comisia pentru serviciile armate din Senatul SUA a introdus recent o prevedere în Legea privind autorizarea apărării naționale pentru 2027, prin care Pentagonului i se cere să elaboreze un plan pe zece ani pentru transformarea Marocului în principalul partener militar al Statelor Unite în Africa.

Parteneriatul este susținut deja de armament american avansat în valoare de miliarde de dolari, Marocul devenind partenerul african al SUA cu cele mai importante dotări militare.

Marocul folosește avioane de luptă F-16 Block 72 și a primit arme de precizie, sisteme moderne pentru câmpul de luptă și tehnologii avansate de supraveghere.

Guvernul american a aprobat și vânzarea către Maroc a unor rachete antiaeriene RTX FIM-92K Stinger Block I, într-un acord evaluat la 825 de milioane de dolari, care prevede livrarea a până la 600 de rachete cu rază scurtă de acțiune.

Statele Unite au aprobat, de asemenea, vânzarea a 36 de elicoptere de atac AH-64E Apache, într-un pachet în valoare de aproximativ 4,25 miliarde de dolari, precum și a unor sisteme de rachete HIMARS estimate la 524 de milioane de dolari.

Cooperarea include și tancuri Abrams, sisteme de rachete Patriot și alte tipuri avansate de armament de identificare și lovire a țintelor, consolidând poziția militară a țării pe măsură ce SUA își extinde parteneriatele strategice în Africa.

Crearea Africa Military Technology Experimentation Centre (AMTEC), în apropiere de Tan-Tan, în sudul Marocului, extinde capacitățile regatului marocan în domeniul tehnologiilor de apărare, oferind o platformă pentru testarea și experimentarea unor sisteme militare.

Centrul a atras deja activități ale industriei americane de apărare. Startup-ul Covenant Industries a făcut recent, în apropierea acestuia, un test cu muniție reală al rachetei sale de croazieră cu rază lungă de acțiune Anthem.

Rolul Marocului este consolidat și de găzduirea exercițiului African Lion, unul dintre cele mai mari exerciții militare conduse de Statele Unite în Africa. Analiștii spun că, pe măsură ce competiția pentru influență se intensifică, exercițiul ar putea trece treptat de la pregătirea militară regională la un parteneriat militar mai strâns între Statele Unite și Maroc.