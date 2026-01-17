SUA şi Slovacia au semnat un acord de cooperare în domeniul energiei nucleare

În prezent, centralele nucleare de la Jaslovske Bohunice și Mochovce asigură peste jumătate din consumul de energie electrică al Slovaciei. sursa foto: Getty

SUA și Slovacia au făcut un pas important spre extinderea cooperării în domeniul energiei nucleare civile, într-un demers care vizează reducerea dependenței Bratislavei de importurile de energie din Rusia, relatează dpa, citată de Agerpres.

Acordul interguvernamental a fost semnat vineri, la Washington, de premierul slovac Robert Fico și de secretarul american pentru energie Chris Wright.

Documentul prevede aprofundarea colaborării în sectorul nuclear, inclusiv planuri pentru construirea unei noi unități de reactor, cu o capacitate de 1.200 de megawați, la amplasamentul Jaslovske Bohunice.

Compania americană Westinghouse este considerată principalul candidat pentru realizarea proiectului, a cărui valoare este estimată între 10 miliarde și 15 miliarde de lire sterline.

Premierul slovac a descris acordul drept „o piatră de hotar semnificativă în relaţiile noastre bilaterale, dar şi un semnal clar că Slovacia şi Statele Unite sunt unite de o gândire strategică comună despre viitorul energiei”.

La rândul său, Chris Wright a declarat că documentul reflectă „un angajament comun de consolidare a securităţii şi suveranităţii energetice europene pentru deceniile următoare”.

În prezent, centralele nucleare de la Jaslovske Bohunice și Mochovce asigură peste jumătate din consumul de energie electrică al Slovaciei, stat cu o populație de aproximativ 5,5 milioane de locuitori.

Instalațiile funcționează cu reactoare cu apă sub presiune, bazate pe proiecte sovietice și rusești. De-a lungul timpului, grupuri anti-nucleare din Austria au organizat proteste repetate împotriva acestor centrale, unele dintre ele având o vechime de peste patru decenii.

Amplasamentul Jaslovske Bohunice se află la circa 100 de kilometri est de Viena.